El Club Pelota Almería está a un paso de la Fase de Ascenso a la División de Honor

El equipo almeriense logró dos importantes triunfos en la penúltima jornada ante el CP Adurtza (Alava) y sólo necesita la victoria en uno de los dos partidos del próximo fin de semana

De fantástica e ilusionante puede calificarse la 8ª y penúltima jornada del Campeonato de España Clubes F-36 Herramienta (Paleta Cuero/Pala Corta) 1ª Categoría Nacional 2026, ya que el Club Pelota Almería, al ganar en los dos partidos (Paleta Cuero y Pala Corta) al equipo vasco C.P. Adurtza (Alava), y así sumar cuatro importantísimos puntos, que sumados a otros cuatro conseguidos a domicilio en Zaragoza, el pasado fin de semana, le han metido directamente en la tercera posición de la clasificación general, lo que le otorga a falta de la última jornada, plaza directa para la Fase de Ascenso a División de Honor.

La última jornada, novena, el Club Pelota Almería, se desplaza, por segundo año consecutivo a La Coruña (1.200 km), el desplazamiento más largo de todas las categorías, pero con la ilusión de que sólo una victoria de los dos partidos a disputar, le puede otorgar el pase a la Fase de Ascenso, que se disputará en Arnedo (La Rioja).

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, quiere felicitar “al club Pelota, primero por poner en valor un deporte con una larga historia en la ciudad de Almería, y en segundo lugar, por los excelentes resultados. Mucha suerte en la última jornada”.

Desde el Club de Pelota Agradecemos desde estas líneas al Patronato Municipal de Deportes de Almería la colaboración y ayuda que siempre prestan a nuestro club, y a nuestro centenario deporte, para poder participar en las competiciones nacionales, que nos suponen tantísimos kilómetros, gastos y esfuerzo, ya que sin su aportación sería imposible.