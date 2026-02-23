JARQUIL obtiene 14 premios en seis proyectos, reafirma su liderazgo en innovación y excelencia constructiva

La constructora consolida su posición como referente nacional con 14 premios obtenidos en apenas cuatro años, incluyendo galardones nacionales e internacionales, que reconocen la innovación, la sostenibilidad, la calidad técnica de sus obras y el talento de su equipo.

En los últimos cuatro años, JARQUIL ha obtenido 14 premios en seis de sus proyectos más emblemáticos, reforzando su liderazgo en construcción y urbanismo en España. Entre las obras más reconocidas destacan los Jardines Mediterráneos de La Hoya, con seis galardones nacionales e internacionales, y proyectos como la Lonja y el Puerto de Roquetas de Mar, el Residencial Dora Maar en San Pedro de Alcántara, el Residencial Jardines del Este en Sevilla, el Residencial Aliaga en Mairena del Aljarafe y el Centro Financiero Cajamar.

El Residencial Dora Maar, promovido por Metrovacesa, fue galardonado con el Premio COAS 2022, destacando por su diseño contemporáneo y funcional, la optimización de los espacios comunes, la eficiencia energética y su integración armoniosa en el entorno de la Costa del Sol, consolidándose como un referente de vivienda residencial de alto nivel.

En Sevilla, el Residencial Jardines del Este, promovido por Habitat Inmobiliaria, recibió el Premio COAS 2023 por su integración urbana, la revitalización del barrio, la creación de espacios verdes y comunitarios, así como la innovación en accesibilidad y sostenibilidad de los materiales empleados, demostrando la capacidad de JARQUIL para combinar diseño y funcionalidad en entornos urbanos consolidados.

Proyectos estratégicos y premios internacionales

La intervención en la Lonja y el Puerto de Roquetas de Mar fue reconocida en 2023 con el Premio Internacional BigMat, el Premio ARCO y el Premio COAS, destacando por soluciones constructivas innovadoras en un entorno portuario complejo, optimización logística y un diseño funcional que combina eficiencia técnica con respeto al paisaje y la actividad marítima.

Los Jardines Mediterráneos de La Hoya, ejecutados en UTE con Copsa. en Almería, se han convertido en un proyecto emblemático de regeneración urbana y paisajística, transformando un enclave degradado en un parque patrimonial de más de 42.000 metros cuadrados que integra historia, naturaleza y ocio urbano. Esta obra fue premiada en 2024 con el Premio Arquitectura 2024, el Premio National Geographic Historia, el Premio Mapei, el Premio Mini, el Premio Gubbio y el Premio Andalucía de Urbanismo 2024, consolidando su relevancia nacional e internacional por su innovación, sostenibilidad y valor patrimonial.

El Residencial Aliaga, en Mairena del Aljarafe, de AEDAS Homes, obtuvo en 2025 el accesit del Premio COAS, reconociéndose su adaptabilidad al entorno urbano, propuesta arquitectónica moderna, sostenibilidad y la creación de espacios colectivos de calidad. Por su parte, el Centro Financiero Cajamar fue galardonado también en 2025 por la Asociación Española de Oficinas a la Innovación y a la Mejor Obra, destacando la eficiencia energética, el diseño moderno de oficinas y la generación de un entorno laboral innovador que promueve productividad y bienestar.

Reconocimientos al talento y liderazgo

Además de los premios a las obras, JARQUIL ha recibido importantes distinciones individuales. José Luis Sebastián, presidente de JARQUIL, fue nombrado Ingeniero del Año 2023 por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía, reconociendo su liderazgo y trayectoria profesional en proyectos de alta complejidad. Asimismo, Pietro Tucci recibió la Insignia de la Orden de la Estrella de Italia, reflejando la excelencia técnica y el prestigio internacional del equipo de JARQUIL.

“Estos premios son fruto del compromiso y la pasión de todo nuestro equipo. Nuestra apuesta por la innovación, la digitalización y la sostenibilidad en cada proyecto ha sido decisiva para alcanzar los estándares de calidad que nos distinguen”, explica José Luis Sebastián, presidente de JARQUIL.

Talento y coordinación, clave de éxito

Los logros de JARQUIL reflejan su capacidad para combinar experiencia, conocimiento técnico y soluciones innovadoras, impulsadas por la digitalización y la sostenibilidad. La compañía mantiene un enfoque estratégico en proyectos que transforman ciudades, revitalizan espacios urbanos y ofrecen calidad de vida, consolidando su reputación como referente en construcción de alto nivel.

Todo ello es posible gracias al talento y compromiso de su plantilla, que trabaja de manera coordinada y multidisciplinar, integrando profesionales especializados en cada fase del proyecto. El enfoque de JARQUIL combina planificación rigurosa, gestión eficiente y control exhaustivo de la calidad, garantizando el cumplimiento de plazos y presupuestos sin comprometer la excelencia constructiva. La colaboración interna y con clientes y proveedores permite abordar proyectos complejos con innovación, seguridad y sostenibilidad, reafirmando la capacidad de la compañía para liderar desarrollos de gran envergadura y alto impacto urbano.

Sobre JARQUIL

Con más de 40 años de trayectoria, JARQUIL ha consolidado una filosofía de trabajo basada en el cumplimiento riguroso de sus compromisos, ofreciendo un servicio de construcción innovador, eficiente y sostenible, en el que la satisfacción de clientes y colaboradores ocupa un lugar central. Su presencia estratégica en Madrid, Sevilla, Málaga, Granada, Almería y Melilla le permite coordinar de manera ágil y eficaz proyectos en todo el territorio español, combinando cercanía con visión global.

La compañía ejecuta proyectos de construcción y rehabilitación para clientes tanto públicos como privados, abarcando una amplia diversidad de sectores y tipologías: desde edificación industrial, logística y agroalimentaria, hasta obra civil que incluye infraestructuras urbanas, de transporte e hidráulicas; pasando por edificación residencial, hoteles, instalaciones deportivas, sanitarias y educativas, así como residencias para estudiantes y mayores, rehabilitación y restauración de patrimonio y edificaciones singulares de gran envergadura. Esta experiencia, sumada a un riguroso control sobre calidad, plazos y sostenibilidad, convierte a JARQUIL en un socio de confianza capaz de abordar proyectos complejos, innovadores y de alto impacto, ofreciendo soluciones adaptadas a cada desafío constructivo.