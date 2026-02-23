La generosidad de los donantes del Poniente posibilita 21 trasplantes de órganos en 2025

El Hospital Universitario Poniente registra durante el pasado año un total de 30 donantes de órganos y tejidos

El Hospital Universitario Poniente, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha registrado en el último año 30 donantes de órganos y tejidos. Gracias a la generosidad de los donantes y de sus familias, se han podido llevar a cabo en 2025 un total de 21 trasplantes de órganos en diferentes hospitales del territorio nacional. El centro agradece públicamente la generosidad de los donantes y de sus familias, que con su aval a la donación permiten salvar vidas.

De los 30 donantes registrados durante el año 2025 en el Hospital Universitario Poniente, 2 han donado únicamente órganos, 5 han sido donantes de órganos y tejidos y 23 han sido donantes solo de tejidos.

Las donaciones de órganos que se han producido en el centro han hecho posibles un trasplante de corazón, dos de pulmón, cuatro de hígado y 14 de riñón. A ello hay que sumar 35 trasplantes de córnea y, además, se han recogido 43 unidades de tejido osteotendinoso, que se estima que pueden beneficiar a 215 personas en diferentes intervenciones de traumatología.

El coordinador de Trasplantes del Hospital Universitario Poniente, Javier Fierro ha explicado que “en 2025 hemos registrado por primera vez una donación cardiaca en asistolia, el procedimiento más complejo que hay hoy en día para este tipo de donaciones, algo que muestra el compromiso y la competencia del equipo de la Coordinación de Trasplantes de nuestro hospital”.

Fierro ha dado las gracias a todas las familias de los donantes, “por su generosidad, sin la que nuestro trabajo no tendría sentido”. El coordinador de Trasplantes, recuerda que “somos conscientes de que acudimos a las familias en momentos especialmente difíciles, tras la pérdida de un ser querido, por lo que su gesto, dando su autorización, tiene para nosotros un valor inmenso, que nunca podremos agradecer lo suficiente y los convierte en los verdaderos protagonistas de todo este proceso”.

Centro receptor de donaciones desde 2018

El Hospital Universitario Poniente se incorporó a la red de hospitales andaluces con programa de donación de órganos en enero de 2018, dando así respuesta a la inquietud de sus profesionales y canalizando la solidaridad de la Comarca del Poniente Almeriense.

Desde entonces, el centro ha registrado 109 donantes de órganos y tejidos, gracias a los cuales se han materializado los trasplantes de dos corazones, 10 pulmones, 16 hígados y 53 riñones, a 76 personas. En algunos casos, estos trasplantes han supuesto salvar la vida de los receptores y en otros, han traído consigo una mejora sustancial de su salud, permitiendo, por ejemplo, dejar de depender de las sesiones de hemodiálisis.

A estas donaciones de órganos hay que sumar más de 132 trasplantes de córnea y la obtención de 213 unidades de tejido óseo, que se estima que puedan beneficiar a más de 1.000 personas.

El centro cuenta con autorización de la Coordinación Autonómica de Trasplantes para materializar las donaciones de órganos y tejidos tanto de pacientes fallecidos por enfermedades cerebrales, como de parada cardiaca, lo que se denomina ‘donación en asistolia’ o ‘a corazón parado’. En este sentido los pacientes pueden donar corazón, pulmón, hígado y riñón, aunque solo este último órgano será extraído por los profesionales del hospital, ya que en el caso de los otros órganos son los equipos los centros que trasplantan los que los extraen, para lo que se desplazarán desde sus respectivos centros al hospital ejidense.

El Hospital Universitario Poniente también ha sido autorizado para la donación de tejido osteotendinoso y córneas de pacientes fallecidos. En este caso, sus servicios de Traumatología y Oftalmología realizan también trasplantes de estos tejidos, para los pacientes de la Comarca del Poniente que así lo precisen. Así, recientemente, el centro ha alcanzado el medio centenar de trasplantes de córnea.

Los órganos extraídos son enviados al centro hospitalario referente para realizar el trasplante y son asignados a aquellos pacientes en lista de espera designados por la Organización Nacional de Trasplantes. Los tejidos extraídos se envían al banco sectorial de tejidos, que en el caso del Hospital Universitario Poniente se encuentra ubicado en Málaga.