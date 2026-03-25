José Bisbal será homenajeado con una velada de boxeo internacional el 28 de marzo en San Isidro

Organizado por los clubes Olimpo Box y Paco Tejedor, pelearán el español Samuel Molina y el mexicano Luis Montelongo

Se celebrará el sábado, desde las 19 horas en el ring del club Olimpo Box, habrá combates por el Campeonato de Andalucía, y cuenta con la colaboración de Campojoyma



Almería rendirá un merecido homenaje póstumo al gran José Bisbal, fallecido recientemente, y lo hará con un combate de boxeo internacional, organizado por los clubes Olimpo Box y Paco Tejedor. Será el próximo sábado, 28 de marzo, desde las 19:00 horas, en el centro Olimpo Box de San Isidro, con la colaboración de la Federación Andaluza de Boxeo y Campojoyma, referente de la agricultura ecológica, dentro de su compromiso con el deporte.

Dentro del homenaje, se proyectará un vídeo sobre la figura de José Bisbal, padre del popular cantante David Bisbal, proporcionado por su familia. José Bisbal fue el primer campeón de España de boxeo nacido en Almería y acumuló varios títulos nacionales a lo largo de una trayectoria forjada a base de sacrificio.

El combate estelar será entre el andaluz Samuel Molina ‘La esencia’ y el mexicano Luis Enrique Montelongo ‘Morales’. Será una prueba muy importante para Samuel Molina, de cara a optar en el futuro a la corona mundial. Más información y reservas en el whatsapp 653 32 26 44.

La tarde-noche incluirá quince combates, entre ellos el Campeonato de Andalucía de Boxeo. Francisco David Sánchez y Francisco Tejedor son los promotores de este esta velada, con una proyección internacional espectacular. “Es un combate de máximo nivel, y un merecido homenaje póstumo a José Bisbal. Además, se celebrará peleas por el Campeonato de Andalucía”, afirman.

El escenario es Olimpo Box, en la calle Colativi de San Isidro, un centro de boxeo y Kick Boxing para entrenamiento y competiciones, con un espectacular ring y gradas, que ya ha celebrado varias veladas con campeonatos en juego, está posicionando a la provincia de Almería de nuevo dentro del circuito de combates de boxeo en España. Será una noche espectacular, llena del talento y la emoción que se vive en el boxeo, y con un merecido homenaje al gran José Bisbal.