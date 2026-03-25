Obras en carretera N-340a

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está prevista la realización de obras o trabajos de mantenimiento, salvo causas de fuerza mayor, en la carretera N-340a en el tramo comprendido entre los PP.KK. 551+000 y 553+088 (T.M. Huércal-Overa), para lo cual será necesario cerrar todos los carriles con desvío alternativo debidamente señalizado.

Las actuaciones están previstas desde las 12:30 h del 25 de marzo hasta las 13:00 h del 5 de junio de 2026.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/