Josefina Jiménez, en la UAL: “Es necesario regular el aborto como derecho, no como delito despenalizado”

Enfermera y activista feminista especializada en derechos sexuales y reproductivos en Acciónenred Andalucía, ofrece una charla organizada por el Grupo de Buenos Tratos para prevención de violencia sexista y por el LASC de la UAL

Desde el Grupo de Buenos Tratos de Acciónenred Andalucía en la Universidad de Almería, que implementa el programa de prevención de violencia sexista en el campus, junto al Laboratorio de Antropología Social y Cultural, se ha organizado una charla/coloquio titulada ‘Feminismo y Salud Sexual y Reproductiva: Actualización en torno al debate de la IVE’. Ha sido impartida por Josefina Jiménez, enfermera y activista feminista, experta en derechos sexuales y reproductivos de esta ONG. Se trata de una propuesta incluida en las actividades de extensión universitaria de la Facultad de Humanidades, que ha tenido un gran respaldo por parte del alumnado.

La introducción ha correspondido a Estefanía Acién, directora del LASC, quien ha recordado que “la capacidad que tenemos las personas para decidir qué hacer con nuestra sexualidad es un pilar importantísimo, y el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo está dentro de los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la OMS”. A su vez ha recordado que “la conquista de este derecho ha sido una de las que más esfuerzo han suscitado dentro del movimiento feminista español, y de las que más consenso dentro del mismo han tenido”. Recogida legalmente, “Josefina ha explicado qué avance supuso la ley de 2011, una ley de plazos que respeta tanto la capacidad de decisión de la persona que se queda embarazada como el respeto del no nacido a nacer, en función de lo que en el consenso biomédico se considera que es la viabilidad del feto”.

Ha enfatizado sobre que “es necesario conocer el contexto social en el que estamos y conocer la ley, hay que conocer el acceso que se tiene a este derecho y de esta manera intentaremos contrarrestar los virulentos ataques que se están dando en todo el mundo, en España ocasionalmente también, que ponen en riesgo esta conquista en la igualdad y en los derechos reproductivos”. Lo ha explicado así: “Es fácil acabar con el derecho cuando quien recibe el mensaje no es consciente de la magnitud del problema, de la decenas de miles de mujeres que mueren todos los años en el mundo porque tienen que abortar bajo condiciones de insalubridad total; la garantía de este derecho en el sistema sanitario público salva vidas y garantiza que las personas que vienen al mundo tienen un nacimiento que ha sido deseado, y que, por lo tanto, van a estar cubiertas por la garantías mínimas que necesita una persona para desarrollarse con dignidad”. Por lo tanto, “no se puede estar contra el aborto y luego no tener un escudo social contra la pobreza, por ejemplo”.

Josefina Jiménez ha dividido su intervención en contar la evolución del aborto a lo largo de la historia, “cómo ha sido considerado en las diferentes sociedades”, para después detenerse “en los cambios que ha habido en los últimos años y en cómo se está aplicando ahora mismo la ley, las cosas que están cumpliéndose bien, los déficits, los límites”. Situado el contexto, ha abordado “tres grandes argumentos por los que considero que el aborto sea reconocido como un derecho”, textualmente. Así, el primero de ellos “es una cuestión de salud, porque si vemos los datos de las cifras de aborto por países, comprobamos que da igual la regulación que tengan, que los abortos se producen sí o sí, y lo que cambia es si lo hace en condiciones seguras o si lo hace en condiciones de precariedad y con riesgo para la salud”.

El segundo argumento es “qué valor le damos a la vida en gestación”, plateando que “frente a quienes piensan que la vida en gestación tiene el mismo valor que la persona ya nacida, cabe un debate sobre cómo considerar eso”. Ella apuesta por que “se trata de dos bienes que tenemos que equilibrar, por lo cual una ley lo que debe de hacer es dar mayor protección a la vida en gestación a medida que va avanzando el embarazo para poder equilibrar con el derecho de las mujeres a decidir sobre lo que queremos”. Luego “hay una discusión que es muy filosófica, sobre potencia y acto: algo que puede ser no puede ser considerado lo mismo que algo que ya es, y así es como lo ha establecido el Tribunal Constitucional en dos ocasiones, en 1985 y en 2023”.

Respecto a la tercera, “es muy importante, es el derecho de la mujer a decidir, es decir, cómo se va a proteger la vida de gestación si no cuentas con las mujeres”. Ha explicado que “si miras la historia, ves que las mujeres no han podido decidir, ha decidido el médico, ha decido su padre, ha decidido el juez…, pero sobre nuestro cuerpo no hemos podido decidir las mujeres”. Se trata, además, “de una decisión personalísima, que afecta a tu vida de una manera fundamental, y por eso nos parece que es una decisión que tiene que recaer sobre la mujer, que es la que luego va a estar con esa criatura”. Ha pedido, en todo caso, “mirar con lupa los datos” en torno a las encuestas entre jóvenes respecto a actitudes involucionistas: “A veces los datos se contradicen; cuando tú les preguntas a los jóvenes ‘estás a favor de la igualdad’, sale una cifra altísima, ‘estás en contra de la violencia de género’, sale también unas cifras altísimas, pero sí que es verdad que últimamente se están expresando ese tipo de ideas reaccionarias”.

La idea principal que ha querido que se lleven las personas asistentes al evento es la de que “es necesario regular el derecho al aborto como un derecho, no como un delito despenalizado”, deseando que “tuvieran argumentos para poder defender eso”. Se ha quedado de que sobre la aplicación de la ley “se publican cosas en prensa que no son del todo exactas”, por lo que “es importante que conozcamos cómo se está haciendo, qué cosas están yendo bien, qué cosas no y por dónde tenemos que seguir trabajando”. Así, ha felicitado a la UAL por tratar estas cuestiones, puesto que “la academia debe ser un lugar para el pensamiento crítico, donde las opiniones se tienen que expresar libremente, sean las que sean”.