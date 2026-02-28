La Facultad de Psicología disfruta de su patrón y actualiza los desafíos de la IA en sus dos titulaciones 

Intensa semana de celebración de la festividad de ‘Juan Huarte de San Juan’, en la que han tenido cabida el debate, el análisis, la formación y el encuentro lúdico junto a la rigurosidad académica y la emotividad del acto de entrega de ‘Honores y Distinciones’

El programa de actividades del patrón de Psicología en 2026 ha dibujado una XXII Semana de la Facultad de Psicología de la UAL repleta de formación, diversión, encuentro y emoción. El título genérico a la propuesta ha sido ‘Retos y desafíos de la Inteligencia Artificial en Psicología y Trabajo Social’. Como gran colofón, el tradicional acto institucional de entrega de distinciones en honor a Juan Huarte de San Juan, en el que se ha destacado a los mejores expedientes académicos de grados y másteres oficiales, se ha reconocido a El Timón y al Ayuntamiento de Almería ‘por su labor profesional al servicio de la facultad’ y se ha escenificado gratitud una profesora que ha alcanzado los 25 años de servicio. El auditorio del campus ha acogido este evento un año más el evento, y con él se cierran las celebraciones, pero se pone el punto y seguido al día a día de la facultad.

Antes de llegar a este momento culmen ha habido dos jornadas muy intensas, miércoles y jueves, en las que se ha sabido “disfrutar” de todo lo que supone la psicología y el trabajo social. Como inicio se ofreció la mesa redonda ‘¿A qué retos debe dar respuesta la Psicología en los próximos años? La Visión Sénior y la Visión Júnior’. Fue moderada por la propia decana de la facultad, Mercedes Fernández, con las intervenciones de Diego Alonso y Francisco Miras, profesores ya jubilados de las área de Psicología Básica y de Psicología Evolutiva y de la Educación, Mery Estefanía Buestán, contratada predoctoral del Área de Metodología de las Ciencias del Comportamiento, y Joaquín Castillo, Julia Martínez y María Sánchez, profesorado joven actual en las áreas de Psicobiología, de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico y de Psicología Social.

Tras todas las aportaciones realizadas en la Sala de Conferencias del Edificio de Ciencias Económicas y Empresariales, la actividad pasó al exterior del Paraninfo, donde se realizó una gran paellada para fomentar el encuentro entre PDI, PTGAS y estudiantado de la facultad. Además, se completó con una serie de acciones lúdicas organizadas por la Delegación de Estudiantes de Psicología y Trabajo Social y con una actuación musical de ‘Múpsique’, un proyecto muy innovador. Ya en la jornada de jueves, la propuesta se dividió entre mañana y tarde, en ambas ofreciéndose un taller formativo impartido respectivamente por Joanna Blahopoulou y por Silvia Ortiz, profesoras del Departamento de Psicología de la Universidad de las Islas Baleares. Como título, ‘ChatGPT en clases de Psicología y Trabajo Social: ¿La IA que todo lo hacía?’.

Para Mercedes Fernández, “ha sido una semana muy emotiva desde el principio”. Como ejemplo, esa “mesa intergeneracional entre profesores jubilados y nuestros profesores más jóvenes, aportando cuál es la visión que ellos tienen de la psicología del futuro, a qué retos vamos a tener que dar una respuesta. como psicólogos”. Respecto a la formación, los talleres han sido del máximo interés: “La mayoría de las universidades españolas y las facultades de Psicología están trabajando con la IA y nosotros nos sumamos a ese reto, porque queremos innovar también en docencia y en investigación”.

Se ha seguido con esa temática el ‘día grande’ de celebración con la conferencia plenaria, “en la que hemos aprendido cómo podemos utilizar la IA de una forma correcta e integrarla en nuestras clases y en nuestra rutina”. La decana ha puesto en valor el perfil de la persona egresada que sale de la facultad, bien en Psicología o bien en Trabajo Social: “La función es buscar y ofrecer una formación de excelencia, y estamos trabajando todos los días en esa empresa, vamos buscando el formarnos también nosotros, el estar vinculados con la sociedad para conocer cuáles son las necesidades de primera mano, de manera que nuestros alumnos estén trabajando sobre problemas reales”.

Así, la programación ha tenido continuidad este viernes con la parte más rigurosa, puesto que se ha desarrollado el acto institucional de entrega de honores y distinciones, precedido por una conferencia plenaria de alto nivel académico. Esta ha sido pronunciada por las referidas profesoras de la UIB que habían impartido el taller el jueves, en ese caso con el título de ‘El Desafío Ético de la IA: Retos para la Psicología y el Trabajo Social’. El Auditorio de la UAL después se cargado de emotividad en el acto, un encuentro presidido por el vicerrector de Sostenibilidad, Salud y Deportes, Gabriel Aguilera, junto a la decana y la vicedecana de Divulgación Científica y Responsabilidad Social, Isabel Cuadrado. Ha dirigido la entrega de distinciones el secretario académico de la Facultad, Juan Manuel Llopis.

El inicio lo han marcado los mejores expedientes de la promoción de Grado 2021/2025. En el de Psicología ha destacado Estela María Martín y en el de Trabajo Social ha brillado Andra Lorena Vladescu. Respecto a los másteres, los mejores expedientes de la promoción 2024/2025 han sido los siguientes: en Investigación en Ciencias del Comportamiento, el de Noelia Gomis, en Psicología Educativa, el de María Gómez, y en Psicología General Sanitaria, el de Laura Gómez. Se ha pasado al apartado de placas de la Facultad de Psicología a los 25 años de Servicio, reconociéndose la labor profesional de María Teresa Daza. En el siguiente bloque, el de distinciones a entidad privada y a entidad pública por su destacada labor colaborativa al servicio de la Facultad, la primera ha sido para Feafes Almería Salud Mental ‘El Timón’, mientras que la segunda se ha entregado al Área de Familia, Inclusión e Igualdad del Ayuntamiento de Almería.

La concejala Paola Laynez ha reconocido que “es un día de agradecimiento por este reconocimiento que nos concede la Facultad de Psicología”. Ha manifestado que “consideramos importantísimo poder trabajar de una manera coordinada todas las instituciones y asociaciones que se desarrollan en Almería por la salud mental”. De esa manera, “se impulsó hace unos años desde el Espacio Alma esta Mesa Técnica por la Salud Mental”, acción que ha valido el reconocimiento de la facultad, “y gracias a ella estamos consiguiendo llevar a la calle distintas campañas durante todo el año, algo que antes no se hacía”. De hecho, “cada año incluso se va aumentando el número de actividades, porque es necesario seguir hablando de salud mental, hay que normalizar, hay que romper esos estigmas y, sobre todo, hay que poner en valor el gran trabajo que están haciendo las asociaciones desde hace muchos años”. Como Ayuntamiento, “se empuja para poderlo visibilizar, que toda la sociedad sepa lo que se hace y que sepa que se puede acudir a estos servicios que se ofrecen”.