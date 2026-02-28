Inicio / Europa / Agenda de previsiones europeas del 2 al 11 de marzo

Agenda de previsiones europeas del 2 al 11 de marzo

febrero 28, 2026 12:22 pm
Lunes, 2 de marzoBarcelona.
La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera y la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, participan en el Mobile World Congress.10:30 horas. La vicepresidenta ejecutiva para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, mantendrá un encuentro con medios de comunicación.Lugar de celebración: Mobile  World Congress. Fira de Barcelona. Avenida Joan Carles I, 64. Insights Hub, Hall 2. Sala: 2.3. Se ruega confirmar asistencia a carlota.marti-niubo@ec.europa.eu 15:00 horas. Participa en la sesión del Mobile World Congress que lleva por título: Competencia en la era digital. Más información. Se podrá seguir en directo por EbS.16:00 horas. La vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, participa en el Mobile World Congress. Abrirá la sesión titulada: ¿Qué significa la soberanía tecnológica para Europa? Más información 
Martes, 3 de marzoBarcelona. 15:00 horas. Foro de juventud: principales retos de la transición digital con Henna Virkkunen, vicepresidenta para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia. La Comisión Europea organiza este diálogo con jóvenes llegados de toda Europa para tratar los principales retos de la transición digital: desde la ciberseguridad a la accesibilidad, pasando por las posibilidades de la IA o la tecnología cuántica, entre otros. El debate contará con la participación de Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, y servirá para lanzar ideas y reflexiones sobre la hoja de ruta y futuras políticas digitales de Europa. Lugar de celebración: Mobile World Congress. Fira de Barcelona. Avenida Joan Carles I, 64. Barcelona.Más información.
Lunes, 9 de marzoMadrid. 09:30 horas. Jornada Socios en un Mundo Incierto: Una Agenda Reino Unido – UE para la Seguridad y Prosperidad Europea. Una conversación entre Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España y Alex Ellis, embajador del Reino Unido en España y Andorra. Moderará la redactora jefa de Economía de El País y subdirectora de Cinco Días, Lucía Abellán.Es necesario confirmar asistencia a través de este formulario Aforo limitado y por orden de inscripción. Lugar de celebración: Representación de la Comisión Europea en España. Sala Europa. Paseo de la Castellana, 46. 
