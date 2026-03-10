Miski Liu Suria

“A nivel espiritual no se apoyan banderas. Se apoya a la vida, a la verdad y a la soberanía del alma humana. Cuando se usa la espiritualidad para legitimar la violencia, deja de ser espiritualidad. No apoyen la guerra, no glorifiquen la destrucción, no celebren la muerte de ningún pueblo.” El Moria.

Cambio masivo

Cinturón de fotones

Exposición de la verdad

Necesidad de estar informado

Acontecimientos emocionantes

Estamos al comienzo de un cambio masivo de energía según el Consejo Pleyadiano a través de Chellea Wilder. La Tierra es una entidad viva y palpitante. A medida que transitamos por el cinturón de fotones de la estrella Alción, sus frecuencias se elevan y comienza a resonar en frecuencias de quinta dimensión que marcan el comienzo de una mayor conciencia y una rápida expansión.

Se avecinan acontecimientos emocionantes que transformarán aún más la energía del planeta, elevando la frecuencia a niveles sin precedentes. Y así, una vez más, emerge la oscuridad para encender la guerra, el odio, la división y la distracción, cualquier cosa que desvíe la atención de las verdades superiores. Estás viviendo en un momento de trascendencia, separándote del viejo mundo de la matrix.

A medida que sucede esto, salen a la luz verdades más importantes sobre el origen y el futuro de la humanidad: desde su profunda conexión con la Tierra y la naturaleza, hasta su relación con el cosmos, la revelación de su familia galáctica y su ascensión a un nuevo reino.

DEFINICIÓN

El cinturón de fotones es una región del espacio compuesta por alta concentración de fotones de luz que atraviesa el sistema solar y que produce cambios energéticos o espirituales. Se define como una banda o anillo gigantesco de radiación de fotones que rodea a la estrella Alción, que es el sol central de las Pléyades, con un espesor equivalente a unos dos mil años solares, y que atraviesa nuestro sistema solar periódicamente, provocando cambios drásticos en la Tierra y en la conciencia humana.

Se describe como un canal de luz eterna compuesto por electrones y positrones que colisionan, liberando fotones y transformando la dualidad en información luminosa, lo que elevará la frecuencia humana hacia un plano superior de conciencia. Al entrar en él nuestro sistema solar, se prevé una zona nula inicial con tres días de oscuridad, seguida de luz permanente 24 horas durante dos mil años, activando la ascensión espiritual y alineándose con ciclos galácticos mayas.

NUEVA TIERRA

A medida que aumenta la frecuencia, disminuye la densidad de las fuerzas oscuras. Quienes han intentado imponer el miedo y el control, tendrán cada vez más dificultad para mantener su control en esta nueva frecuencia. El futuro de la humanidad no se define por el pasado, ni se rige por una línea de tiempo lineal. Tu futuro es co-creado por tu conciencia colectiva. Moldeas la nueva Tierra al alinearte con la frecuencia más elevada y participar en el desarrollo de los acontecimientos.

A medida que se despegan las capas de oscuridad, la exposición de la verdad iluminará no sṕlo el reino físico, sino también el paisaje interior de tu ser. Esta exposición forma parte de tu proceso de ascensión: un desprendimiento necesario de aquello que ya no te sirve para tu bien mayor. Cuando se revelan estas verdades, se pueden transmutar.

PAZ EN LA TIERRA

Las fuerzas negativas seguirán intentando controlar el mundo, pero Mike Quinsey dice que no se podrán imponer sobre quienes buscan una vida pacífica y libre de la abominación de la guerra. Aumentan las amenazas de guerra, pero al mismo tiempo, muchas fuentes continúan trabajando por la paz permanente. Tengan la seguridad de que no se permitirá una guerra nuclear, por muy graves que sean las amenazas. Si bien se reconoce el libre albedrío, los poderes superiores han dejado muy claro que no se permitirá el uso de dispositivos nucleares. Cualquier intento resultará en un fracaso total, y esa es la voluntad divina. Ésta es la razón principal para prohibir la explosión de armas nucleares en el espacio. La otra es que nos dirigimos hacia la ascensión, y que nuestra familia estelar está aquí para asegurarse de que nada interfiera con ello.

Dijo SaLuSa: Los próximos años les brindarán la oportunidad de elevar sus miras y enfocarlas en la expresión más iluminada que puedan alcanzar. Después de todo, el objetivo del camino hacia la Ascensión es alcanzar un estado de iluminación y continuar evolucionando.

Mateo contó cómo terminarán las actividades negativas: “Las unidades de inteligencia de nuestra familia de luz vigilan atentamente a todo aquel que tenga los medios para iniciar una operación de bandera falsa que provoque violencia generalizada. Al honrar Dios de que termine la matanza y la destrucción, las tripulaciones están autorizadas a intervenir como sea necesario para impedir el libre albedrío de quienes intenten iniciar otra fiesta mundial o cualquier otra acción para sembrar el caos.”

OPINIONES

Según el doctor Michael Salla , cobra impulso la desclasificación de tecnología avanzada con la guerra en Irán.- El conflicto se plantea no sólo como una lucha por recursos, sino como una batalla estratégica por portales estelares y agujeros de gusano ubicados en Oriente Medio . Estos portales tienen una importancia enorme para los programas espaciales secretos, por lo que su control es una prioridad absoluta.https://operationdisclosureofficial.com/2026/03/07/dr-michael-salla-declassifying-advanced-tech-moves-into-high-gear-with-iran-war/

, cobra impulso la desclasificación de tecnología avanzada con la guerra en Irán.- El conflicto se plantea no sólo como una lucha por recursos, sino como una batalla estratégica por portales estelares y agujeros de gusano ubicados en . Estos portales tienen una importancia enorme para los programas espaciales secretos, por lo que su control es una prioridad absoluta.https://operationdisclosureofficial.com/2026/03/07/dr-michael-salla-declassifying-advanced-tech-moves-into-high-gear-with-iran-war/ Según KejRaj , la necesidad constante de estar informado, de comprender cada detalle y de mantener el control de todo, surge a menudo de un lugar de miedo e incertidumbre. Libera esa necesidad, confiando en que no es necesario saberlo todo para que se desarrolle correctamente la vida. Permanecerá oculto lo desconocido mientras se aborde con miedo y resistencia. Cuando está presente el miedo, nubla la percepción y cierra el corazón, porque es el miedo el que se convierte en el mayor obstáculo para la conexión con tu ser álmico, mientras que la confianza, la apertura y la entrega crean el espacio para que surjan una sabiduría y una guía más profunda de modo natural.https://eraoflight.com/2026/03/08/soul-whispers-constant-need-to-be-in-the-know/

, la necesidad constante de estar informado, de comprender cada detalle y de mantener el control de todo, surge a menudo de un lugar de miedo e incertidumbre. Libera esa necesidad, confiando en que no es necesario saberlo todo para que se desarrolle correctamente la vida. Permanecerá oculto lo desconocido mientras se aborde con miedo y resistencia. Cuando está presente el miedo, nubla la percepción y cierra el corazón, porque es el miedo el que se convierte en el mayor obstáculo para la conexión con tu ser álmico, mientras que la confianza, la apertura y la entrega crean el espacio para que surjan una sabiduría y una guía más profunda de modo natural.https://eraoflight.com/2026/03/08/soul-whispers-constant-need-to-be-in-the-know/ Según Ethan White de Gazetteller, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que nacionalizó la Fed, confiscó todos sus activos, puso fin al control del banco central de la noche a la mañana, congeló las cuentas de los banqueros y lanzó una moneda respaldada por oro para aplastar la inflación. La orden ejecutiva, con número EO 14000, declaró a la Reserva Federal una amenaza para la seguridad nacional y transfirió de inmediato todas sus operaciones, edificios, reservas de oro y sistemas digitales al Tesoro.https://gazetteller.com/huuuge-trump-takes-full-control-of-americas-money-fed-nationalized-rothschild-accounts-frozen-and-a-gold-backed-dollar-launched-to-end-globalist-power-over-the-u-s-economy/

ORIENTE MEDIO

Mojtaba Jameneí , hijo del fallecido ayatolá , elegido como líder supremo de Irán .

, hijo del fallecido , elegido como líder supremo de . Israel alcanzó cuatrocientos objetivos en el oeste y centro de Irán .https://efe.com/mundo/2026-03-08/guerra-iran-israel-eeuu/

alcanzó cuatrocientos objetivos en el oeste y centro de .https://efe.com/mundo/2026-03-08/guerra-iran-israel-eeuu/ Israel atacó el cuartel general de la Fuerza Aérea de Irán .https://esrt.press/actualidad/591599-israel-ataca-cuartel-general-fuerza-aerea

atacó el cuartel general de la Fuerza Aérea de .https://esrt.press/actualidad/591599-israel-ataca-cuartel-general-fuerza-aerea Israel atacó las reservas de petróleo iraníes y amenazó la producción.https://www.expansion.com/economia/2026/03/09/69ad9181e5fdea93378b45a3.html

atacó las reservas de iraníes y amenazó la producción.https://www.expansion.com/economia/2026/03/09/69ad9181e5fdea93378b45a3.html Irán atacó a Israel y a una base de EEUU con misiles de nueva generación.https://esrt.press/actualidad/591604-iran-lanza-ataques-misiles-nueva-generacion-israel-base-eeuu

atacó a y a una base de EEUU con misiles de nueva generación.https://esrt.press/actualidad/591604-iran-lanza-ataques-misiles-nueva-generacion-israel-base-eeuu Misiles iraníes burlaron a los interceptores de Israel .https://esrt.press/actualidad/591801-misiles-iranies-dejan-rezagados-israelies

.https://esrt.press/actualidad/591801-misiles-iranies-dejan-rezagados-israelies La Otan interceptó un segundo misil iraní en el espacio aéreo turco .https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/09/otan-intercepta-segundo-misil-irani-espacio-aereo-turco

.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/09/otan-intercepta-segundo-misil-irani-espacio-aereo-turco Turquía desplegó seis cazas F-16 y defensas antiaéreas en el norte de Chipre .https://efe.com/mundo/2026-03-09/turquia-despliega-cazas-defensas-antiaereas-norte-chipre/

desplegó seis cazas F-16 y defensas antiaéreas en el norte de .https://efe.com/mundo/2026-03-09/turquia-despliega-cazas-defensas-antiaereas-norte-chipre/ Según Macron , «está en marcha una misión defensiva para abrir el estrecho de Ormuz ».https://efe.com/euro-efe/2026-03-09/mision-defensiva-estrecho-ormuz/

, «está en marcha una misión defensiva para abrir el estrecho de ».https://efe.com/euro-efe/2026-03-09/mision-defensiva-estrecho-ormuz/ Trump dice que la guerra con Irán podría acabar en días.https://cnnespanol.cnn.com/mundo/live-news/guerra-ee-uu-israel-iran-ataques-medio-oriente-jamenei-en-vivo-trax

dice que la guerra con podría acabar en días.https://cnnespanol.cnn.com/mundo/live-news/guerra-ee-uu-israel-iran-ataques-medio-oriente-jamenei-en-vivo-trax Trump pide a Putin acabar con la guerra en Ucrania para ayudar ante la crisis en Irán .https://efe.com/mundo/2026-03-09/putin-trump-conversacion-telefonica/

pide a acabar con la guerra en para ayudar ante la crisis en .https://efe.com/mundo/2026-03-09/putin-trump-conversacion-telefonica/ Según los sombreros blancos, el colapso de Irán precederá al de China comunista.https://www.youtube.com/watch?v=8rJCuhFsMdU

ECONOMÍA

El precio del petróleo superó los cien dólares por barril por la guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-08/crisis-iran-israel-eeuu-minuto-a-minuto/

superó los cien dólares por barril por la guerra.https://efe.com/mundo/2026-03-08/crisis-iran-israel-eeuu-minuto-a-minuto/ El petróleo brent subió un 6,76% pero cerró a la baja y por debajo de los cien dólares.https://efe.com/economia/2026-03-09/precio-petroleo-supera-100-dolares/

brent subió un 6,76% pero cerró a la baja y por debajo de los cien dólares.https://efe.com/economia/2026-03-09/precio-petroleo-supera-100-dolares/ La guerra contra Irán encarece la energía, el transporte y los alimentos.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13811583/03/26/la-guerra-contra-iran-encarecera-energia-transporte-y-alimentos-aunque-sea-breve.html

encarece la energía, el transporte y los alimentos.https://www.eleconomista.es/economia/noticias/13811583/03/26/la-guerra-contra-iran-encarecera-energia-transporte-y-alimentos-aunque-sea-breve.html Trump dice que se infló artificialmente la subida repentina del precio de petróleo .https://esrt.press/actualidad/591826-artificialmente-inflados-trump-subida-precios-petroleo

dice que se infló artificialmente la subida repentina del precio de .https://esrt.press/actualidad/591826-artificialmente-inflados-trump-subida-precios-petroleo El G-7 adoptará todas las medidas necesarias para estabilizar el mercado de hidrocarburos, como recurrir a la reserva estratégica.https://efe.com/mundo/2026-03-09/paises-g7-guerra-iran/

EUROPA

Los suizos apoyaron de forma contundente en referéndum la defensa del dinero en efectivo .https://www.expansion.com/economia/2026/03/08/69ad7a1e468aeb44768b457f.html

apoyaron de forma contundente en referéndum la defensa del dinero en .https://www.expansion.com/economia/2026/03/08/69ad7a1e468aeb44768b457f.html Los fabricantes de automóviles chinos triunfan en Europa, mientras los europeos caen en China .https://www.eleconomista.es/motor/noticias/13782204/02/26/los-fabricantes-de-automoviles-chinos-triunfan-en-europa-mientras-los-europeos-caen-en-china.html

triunfan en Europa, mientras los europeos caen en .https://www.eleconomista.es/motor/noticias/13782204/02/26/los-fabricantes-de-automoviles-chinos-triunfan-en-europa-mientras-los-europeos-caen-en-china.html Von der Leyen se despide del orden mundial: «Europa no puede custodiar el antiguo orden mundial. Ha desaparecido el mundo que conocíamos.»https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/09/von-der-leyen-y-kallas-sentencian-al-orden-mutilateral-el-mundo-que-conociamos-ha-desapare

se despide del orden mundial: «Europa no puede custodiar el antiguo orden mundial. Ha desaparecido el mundo que conocíamos.»https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/09/von-der-leyen-y-kallas-sentencian-al-orden-mutilateral-el-mundo-que-conociamos-ha-desapare Hungría exige a la UE que levante las sanciones a Rusia por la subida de los precios.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/09/hungria-exige-ue-levante-sanciones-rusia-subida-precios

exige a la UE que levante las sanciones a por la subida de los precios.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/09/hungria-exige-ue-levante-sanciones-rusia-subida-precios Los líderes europeos se reúnen de urgencia por la guerra en Irán.https://es.euronews.com/my-europe/2026/03/09/europe-today-lideres-europeos-ante-una-cumbre-urgente-mientras-la-guerra-de-iran-entra-en

Enlace al vídeo en español:

Enlace a mi canal llamado “Miski Liu Suria”:

https://www.youtube.com/@miskiliusuria/videos

Todos mis artículos se publican en mi blog con sus enlaces:

https://miski-liu-suria.blogspot.com

Mi historial profesional (CV) es de dominio público:

https://sites.google.com/site/cvguillermoherrera

El autor de este vídeo es Periodista Licenciado y Colegiado, con cuarenta años de experiencia, y Oficial de Aviación Reservista Honorífico, entre trece titulaciones.