LA MADRIDIZACIÓN DE LA FE

Por Jesús Martín Gómez

Movimientos, universidades, medios de comunicación, la sede del episcopado o los tan recurrentes laboratorios de ideas (think tanks), que proliferan como forma de comunicación entre jóvenes, todo ello ha convertido a Madrid en el centro de la vida religiosa en España. Da la sensación de que lo que ocurre allí es la Iglesia Católica en España. Sin embargo, la experiencia religiosa española nunca ha sido exclusiva ni principalmente madrileña.

La centralidad política y mediática ha creado una especie de ilusión de representatividad. Basta salir de la capital para encontrarnos con una realidad plural y territorial, que desmonta esta ilusión. Un vasto territorio donde la fe no se articula alrededor de debates ideológicos o estrategias de influencia cultural o política. Una fe vivida desde las costumbres, los vínculos comunitarios, la tradición familiar. Una fe ligada al paisaje humano, una fe llena de riqueza y, por qué no decirlo, fe “pagana” en su sentido original.

Fiestas patronales, funerales, procesiones… son religiosidad menos doctrinal pero más vinculada a las personas e integrada en la vida ordinaria. Las cofradías, la devoción por la Virgen – la de mi pueblo, claro- o la Semana Santa contienen una forma de pertenencia vinculada a la transmisión cultural preñada de espiritualidad. Hay teología en esa manera pública y corporal de vivir la fe. Una fe que se comparte colectivamente y que convierte el espacio público en una extensión del templo.

El actual foco mediático sobre Madrid nos hace perder de vista que la Iglesia en España siempre ha sido policéntrica. Los distintos territorios que conforman nuestra geografía nos demuestran que la fe es católica precisamente porque adopta formas diversas según el lugar desde el que se vive. El catolicismo de un barrio acomodado de Madrid no expresa las mismas preocupaciones o la misma sensibilidad que el de una parroquia rural de la Alpujarra o una hermandad sevillana.

Esas formas, que podríamos considerar periféricas, son las que mantienen viva la dimensión comunitaria de la fe, alejadas de la intelectualidad o la polarización política. En ellas la fe sigue entretejida en lo cotidiano, aunque carezcan de una articulación perfecta de los postulados teológicos.

España también reza más allá de la M30, reza desde aldeas vacías, en plazas llenas de fieles que esperan ver salir a su cristo o su virgen, desde santuarios a los que vamos en romería y desde parroquias de barrio que apenas ocupan espacio en la conversación pública. Solo si aceptamos esta pluralidad entenderemos qué es realmente el catolicismo español.

Jesús Martín Gómez es Párroco de Vera