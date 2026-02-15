La 39 edición de la Clásica Ciclista de Almería Masculina vive algunos de sus mejores momentos a su paso por El Ejido

La Trigésimo Novena edición de La Clásica Ciclista de Almería, la prueba ciclista más importante de la provincia en cuanto a participación y seguimiento y con la que abre la temporada de grandes clásicas en suelo europeo, ha permitido hoy disfrutar a los ejidenses de uno de los más importantes eventos ciclistas de España.

La Clásica Ciclista, en su versión masculina, ha recorrido distintos núcleos del municipio a lo largo de todo su recorrido, permitiendo a los aficionados ver de cerca a algunas de las más grandes estrellas de este deporte.

Con un trazado de 190 kilómetros que han arrancado en Vícar y finalizado en Roquetas de Mar recorriendo el Poniente almeriense, la Clásica Ciclista de Almería es seguida internacionalmente y se convierte en una cita con protagonistas de primer nivel, consolidada en el calendario ciclista nacional y de prestigio.

La Clásica ha pasado por los núcleos ejidenses de San Agustín y Las Norias de Daza, donde los corredores han vivido el primer sprint intermedio (Km. 28,2), así como por Santa María del Águila, en dirección a Pampanico.

Asimismo, en el recorrido de vuelta, La Clásica ha pasado también por Balerma, Los Baños de Guardias Viejas y Almerimar, donde los ciclistas se han enfrentado a la cuesta de Almerimar, (4ª, 1,3 kms al 4,6%) donde se repartían los últimos puntos para coronar al vencedor de la Montaña.

Una prueba que ha terminado adjudicándose el eritreo Biniam Girmay (NSN), haciendo valer su condición de favorito, seguido de Milan Fretin (Cofidis) como segundo y Matteo Moschetti en tercera posición.