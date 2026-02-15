Música y degustación gastronómica, esta mañana en el Anfiteatro de la Rambla

Gran animación en el ‘Carnaval en la calle’, saboreando las letras y alegría de las agrupaciones, así como el tradicional bocadillo de sobrasada

El Carnaval es una tradición que se respira en los espacios escénicos y en las calles. Y tras las rachas de viento que ayer impidieron celebrarse la fiesta infantil, hoy las agrupaciones sí han salido al encuentro de los almerienses para hacer disfrutar con sus letras, vestuario, alegría y música a los almerienses en el Mirador de la Rambla.

Una tradición que se repite año tras año y que ha continuado con una degustación gastronómica, como es habitual, con un sabroso bocadillo de sobrasada, en un ambiente de alegría y muy familiar, en un soleado día.

El certamen está organizado por la Federación Municipal de Carnaval de Almería (FEMACA), con la colaboración del Área de Cultura y Tradiciones del Ayuntamiento de Almería, y el viernes, 20 de febrero, con el pregón de José Luis Jaén. Como gran novedad y para evitar que la lluvia vuelva a condicionar la fiesta, para esos tres últimos días se instalará una carpa en el Mirador de la Rambla. A continuación, habrá actuaciones y un DJ animador para que la velada sea completa y divertida.

El sábado 21 será la Noche en Color con desfile y más diversión. Partirá desde el Anfiteatro, bajará hasta Plaza de las Velas y subirá hasta la carpa. Habrá batalla de papelillos, batucada, concursos y actuaciones de agrupaciones. El Carnaval 2026 cerrará el domingo 22 de febrero con el habitual Entierro de la Sardina. La quema será en el Parque de las Almadrabillas y la comitiva después irá de nuevo a la carpa del Mirador, donde habrá una ‘migá almeriense’ con platos de migas y una despedida por todo lo alto.