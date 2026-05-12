‘La Esperanza’ gana la 3ª Liga BS Interbarrios Femenina, en un ambiente de convivencia e integración

Los concejales de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, e Integración Social, Óscar Bleda, han entregado las medallas

Se trata de un proyecto que trasciende el plano deportivo para convertirse en un ejemplo de integración. La tercera edición de la Liga BS Interbarrios Femenina celebró anoche la final de la competición, con las gradas llenas y en un ambiente de convivencia.

El concejal de Ciudad Activa, Antonio Casimiro, e Integración Social, Óscar Bleda, asistieron a la final, junto con el director del PMD, Álvaro González, para apoyar al presidente, David Berenguel, disfrutar de la final y entregar los trofeos.

Ha sido una tarde-noche con la participación de cuatro equipos y casi 50 mujeres de edades entre los 11 años y los 49 años, que ofrecieron un gran espectáculo de futbol-sala en el complejo deportivo ‘Ciudad de los Ángeles’. Barrio La Esperanza ha sido la campeona, seguida de Barrio San Luis. Terceras, Níjar y cuartas, La Fuentecica. La gran final fue presenciada por un centenar de aficionados que llenaron las gradas de un partido muy igualado ganado por La Esperanza por un gol marcado en la primera parte.

El concejal Antonio Casimiro ha destacado “el carácter integrador de la competición, donde participan barrios vulnerables que utilizan el deporte para fomentar la convivencia y la integración en la ciudad. Nos sentimos muy orgullosos de apoyar este proyecto”.

El presidente y coordinador, David Berenguel, ha destacado “el gran aumento y la calidad de tantas mujeres y niñas en esta edición, con un claro impacto en el ámbito social. No es otra liga amateur más, estamos hablando de una identidad propia, gran visibilidad en redes sociales y con mucho futuro”. Además, Antonio Casimiro insiste en la importancia de “integrar el deporte en la vida diaria y que las mujeres lo compatibilicen con sus quehaceres laborales, sociales y familiares”.

La Liga BS Interbarrios continúa con competiciones masculina, femenina e infantil, e integrando a los vecinos de la ciudad a través del deporte.