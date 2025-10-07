La alcaldesa de Canjáyar anuncia la inminente apertura del gimnasio municipal

Macarena González

Antonia Urrutia ha visitado las obras de reacondicionamiento del local, que se podrá reabrir gracias al acuerdo alcanzado con una empresa referente en el sector de la Alpujarra Almeriense

La alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha visitado esta semana las obras de reacondicionamiento del gimnasio municipal y ha anunciado su inminente apertura, que tendrá lugar una vez finalicen los trabajos consistentes en la reparación de humedales, labores de pintura y arreglos en los conductos de ventilación y sistemas de aire acondicionado, con un coste de 5.000 euros aproximadamente para las arcas municipales.

Antonia Urrutia ha valorado que «estamos llevando a cabo estos trabajos para poder disponer nuevamente del gimnasio municipal, una instalación muy demandada por los vecinos de Canjáyar». La alcaldesa ha destacado que «muy pronto, los canjilones vamos a poder disfrutar nuevamente de esta instalación, con todo lo que ello va a suponer para la mejora de la salud y el bienestar y el aumento de la calidad de vida de nuestros vecinos».

La apertura del gimnasio se va a poder llevar a cabo tras el acuerdo alcanzado por la alcaldesa con la empresa JR Gym, referente en el sector en la comarca de la Alpujarra Almeriense, que cuenta en estos momentos con un centro deportivo en Laujar de Andarax y otro más en proceso de apertura en Alcolea, además del que se va a abrir en Canjáyar.

La instalación, situada en los bajos del Mercado de Abastos, cuenta con una superficie total de 156 m², distribuidos en dos salas: una principal de 130 m² de superficie útil y otra ligeramente más pequeña, con 120 m². Además, dispone de dos aseos, cada uno con una superficie de 5,5 m².