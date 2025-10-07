“UNA CABEZA EN LA PARED” DE MANUEL MANRIQUE SIGUE SU PREMIADO RECORRIDO POR FESTIVALES

Eva Calleja

19 premios en su haber, entre ellos Festival de Málaga, Premios Fugaz (con 6 galardones, incluyendo mejor cortometraje) o el Concurso de Cortos de Versión Española (RTVE) son algunos de los reconocimientos que UNA CABEZA EN LA PARED, cortometraje dirigido por Manuel Manrique ha conseguido desde que inició su andadura hace casi un año, en Seminci 2024.

UNA CABEZA EN LA PARED protagonizado por el actor Nacho Sánchez en estado de gracia, cuenta la historia de Rafael Jesús, un torero que después de la abolición de los toros en España ya no podrá ser la figura del toreo a la que estaba destinado y tendrá que adaptarse al futuro.

Con una estética muy cuidada y personal, UNA CABEZA EN LA PARED nos plantea que ocurre cuando todo el mundo que conoces se desmorona. Una historia distópica e incómoda que hurga en el contexto de transformación de valores de nuestro tiempo.

Con guion del propio Manrique e Itziar Sanjuán, la actriz Ángela Cervantes acompaña a Nacho en el reparto. Madrid, La Rioja, Barcelona y Lloret de Mar han sido sus escenarios principales.

SINOPSIS

Han pasado tres anÞos desde la abolicioìn de los toros en EspanÞa y Rafael Jesuìs ya no podraì ser la figura del toreo a la que estaba destinado. Vaga por las calles intentando encajar en este nuevo mundo que no guarda ninguìn espacio para eìl. Pero cada paso que da, le lleva maìs lejos de la arena, y maìs cerca de la sangre.

Diego Saniz, Manuel Manrique, Jorge Acosta y Alberto Torres se encargan de la producción.

Tráiler: https://vimeo.com/1005799409

Materiales: https://www.dropbox.com/scl/fo/soebeyv86zuvla0zfintu/AJnV3ZSGdRdRJ2gqJZ0bHw8?rlkey=rrhyhmsuhct8d2qxq880d5tx1&st=k4ltqd62&dl=0

Tenemos link y entrevistas disponibles. Si estás interesado, poneos en contacto con nosotros.

Actualmente Manuel Manrique se encuentra en pre-producción de su primera película basada en el universo del corto y protagonizada también por Nacho Sánchez.

Diego Saniz de Kabiria Films nos comenta sobre el corto:

«A veces el riesgo genera dudas, pero en este caso nunca tuvimos miedo de esta ambiciosa historia que apela al folclore y a esa España castiza compartida por todas las generaciones a través de una sencilla y universal historia, pero llena de complejos matices que la enriquecen de personalidad. Es una suerte poder participar de esta apuesta estética refinada que se atreve con valentía a transitar por temáticas llenas de controversia en estos tiempos como la masculinidad, la tauromaquia o la identidad, y es un orgullo ver cómo está llegando tanto al público generalista como a la industria, quizás, porque en el fondo, todos fuimos, somos o seremos Rafael Jesús, esa persona desplazada por el ritmo de los tiempos.»

Biografía Manuel Manrique

Manuel Manrique es diplomado en Direccioìn de cine por la ECAM y licenciado en Psicologiìa por la UAM; ha compaginado proyectos como director y guionista con trabajos en la industria en los departamentos de produccioìn y direccioìn. Es socio fundador de Kabiria Films, productora con la que ha producido maìs de diez cortometrajes, que suman maìs de doscientas selecciones y cincuenta premios. El 2020 produce consigue una excelente acogida con su primer cortometraje “A ninguna parte”. En 2022 produce su primer largometraje. También ha formado parte de las Residencias de la Academia de Cine.

UNA CABEZA EN LA PARED es una producción de Kabiria Films, Inaudita y La Federal Films. Distribuye Selected Films.