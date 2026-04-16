La alcaldesa preside la toma de posesión de 16 funcionarios de carrera y 4 técnicas especialistas de escuelas infantiles

María del Mar Vázquez felicita a los trabajadores municipales que se incorporan a las áreas de Urbanismo, Presidencia, Economía, Seguridad Ciudadana, Familia, Obras Públicas, Zonas Verdes, Turismo y Deporte

La alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha presidido este jueves la toma de posesión de 16 funcionarios de carrera y 4 técnicas especialistas en Jardín de Infancia (escuelas infantiles) del Ayuntamiento de Almería en un acto que ha tenido lugar en un Salón de Plenos abarrotado por familiares, amigos y compañeros de los trabajadores que han obtenido su plaza, siendo cinco de ellos de nueva incorporación a la plantilla del Consistorio.

Los empleados municipales que hoy han tomado posesión están adscritos a las áreas de Presidencia, Innovación y Fondos Europeos; Economía, Contratación y Función Pública; Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias; Familia, Inclusión e Igualdad; Obras Públicas, Mantenimiento, Accesibilidad y Economía Azul; Urbanismo, Vivienda y Fiestas Mayores; Agua, Zonas Verdes y Agricultura; Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad; Ciudad Activa, Movilidad Urbana y Deporte; así como al Patronato Municipal de Escuelas Infantiles.

Acompañada por la concejala de Economía, Contratación y Función Pública, Vanesa Lara, y por los concejales Sacra Sánchez, María del Mar García Lorca, Joaquín Pérez de la Blanca, Antonio Jesús Casimiro y Óscar Bleda, del Equipo de Gobierno, así como por otros miembros de la Corporación municipal, la alcaldesa les ha felicitado y les ha agradecido “todo el tiempo dedicado para obtener esta plaza”.

“Gracias por vuestro esfuerzo. Esta es una oportunidad para que sigáis creciendo y apostando por estar en el Ayuntamiento de Almería. Lo bueno que tienen la administraciones públicas es que podéis seguir promocionando, podéis seguir estudiando y desarrollar una carrera profesional y personal fundamental para todos los vecinos de esta ciudad”, ha añadido la regidora.

“Cada llamada que atendáis, cada trámite que resolváis, cada proyecto en el que participéis… construye algo enorme: la confianza de la ciudadanía en lo público. Sois la cara visible de un servicio que debe ser ágil, eficaz y, sobre todo, humano. Porque detrás de cada expediente hay una persona. Una familia. Un proyecto. Una esperanza”, les ha trasladado la alcaldesa, quien les ha agradecido el formar parte de “esa administración cercana y comprometida que los almerienses se merecen”.