Correos homenajea los 50 años de El PAÍS con un sello conmemorativo

· Al acto han asistido el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens; la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil; la directora de Prensa de PRISA Media, Vanessa Hernández; el comisario del 50º aniversario de EL PAÍS Javier Moreno; el presidente de Correos, Pedro Saura, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera

· Con una tirada de 65.000 unidades, este sello se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197

Correos ha presentado un sello que conmemora el 50º aniversario de EL PAÍS, dentro de su serie ‘Efemérides’. Esta nueva emisión celebra medio siglo de periodismo, que ha transcurrido en paralelo a los hitos políticos, sociales y culturales más relevantes de España y América.

Al acto han asistido el director de EL PAÍS, Jan Martínez Ahrens; la consejera delegada de PRISA Media, Pilar Gil; la directora de Prensa de PRISA Media, Vanessa Hernández; el comisario del 50º aniversario de EL PAÍS, Javier Moreno; el presidente de Correos, Pedro Saura, y la directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de Correos, Nuria Lera. Al finalizar la presentación, se ha llevado a cabo el tradicional matasellado de honor.

El 4 de mayo de 1976, El PAIS nació con la vocación de acompañar a una sociedad en transformación y ofrecer información veraz, independiente y responsable.

A lo largo de estas cinco décadas, sus páginas han sido testigo y crónica de los grandes cambios que han transformado nuestras vidas: la legalización del divorcio, el matrimonio igualitario o la lucha contra la violencia machista, mientras se adaptaba a la profunda revolución tecnológica que ha redefinido el acceso a la información. En ese recorrido, EL PAÍS ha mantenido un compromiso inquebrantable con el periodismo honesto, basado en el rigor, el contraste y la búsqueda de la verdad. Todo ello, impulsado por una audiencia exigente que, con su lectura diaria, fortalece y mejora la labor del periódico.

Durante este camino, el diario también ha reflejado su propia evolución. Aquel periódico impreso en blanco y negro ha evolucionado en una creciente red de ediciones, formatos y canales digitales que conectan cada día con millones de lectores en todo el mundo.

EL PAÍS cuenta actualmente con siete ediciones, una amplia presencia en redes sociales y decenas de boletines informativos en texto, audio y vídeo siempre con el lector en el centro de su identidad.

El sello del 50º aniversario conmemora este legado y simboliza la continuidad de un proyecto periodístico que ha sabido adaptarse a cada época sin renunciar nunca a sus principios fundacionales. Se puede adquirir en las oficinas de Correos, a través de Correos Market, o contactando con el Servicio Filatélico en el e-mail atcliente.filatelia@correos.com o llamando al 915 197 197.

Características técnicas

Procedimiento de impresión: Offset

Papel: Estucado, engomado, fosforescente

Tamaño del sello: 40,9 x 28,8 mm

Efectos en pliego: Pliego de 25

Valor postal de los sellos: 2 euros

Tirada: 65.000