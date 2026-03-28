La alcaldesa realiza la primera levantá de la Virgen María Santísima de la Unidad en su salida de la Iglesia de San Ignacio de Loyola



María del Mar Vázquez participa en el barrio de Piedras Redondas en la procesión del Sábado de Pasión, antesala de la Semana Santa de Almería, que abre mañana la Carrera Oficial



Un Sábado de Pasión más, como manda la tradición en la ciudad y como antesala del inicio oficial de la Semana Santa de Almería, la alcaldesa, María del Mar Vázquez, ha participado en la procesión de la Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Paz en su Flagelación y María Santísima de la Unidad celebrada en el barrio de Piedras Redondas.

Ante miles de fieles que abarrotaban los alrededores de la Iglesia Parroquial de San Ignacio de Loyola, la alcaldesa ha realizado la primera levantá en la calle de la Virgen María Santísima de la Unidad. “Que nuestra Santa Madre nos alumbre el camino y nos una en la Semana Grande de Almería. Esta levantá va por todos los cofrades que hacen posible que salga bien y que disfrutemos de la Semana Santa. Va por ellos”, ha dicho la alcaldesa.



Vázquez ha estado acompañada por los concejales Eloísa Cabrera, Óscar Bleda y Joaquín Pérez de la Blanca, por el obispo de la Diócesis de Almería, Antonio Gómez Cantero, por la Hermana Mayor de la Unidad, Paula Morales, y por el presidente se la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería, José Rafael Soto.



La Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Paz en su Flagelación y María Santísima de la Unidad ha salido de la Iglesia Parroquial San Ignacio de Loyola a las 19:30 horas y ha realizado su recorrido habitual, en el que ha destacado la ‘petalá’ en la calle Sierra de Fondón. Ha estado acompañada musicalmente por la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Carmen de Almería y por la Banda de Música de Huécija-Alicún (Almería).

Este domingo se abre la Carrera Oficial, a partir de las 11.30 horas, con la procesión de La Borriquita, que realizará su salida de la Iglesia Parroquial Espíritu Santo en torno a las 10.00 horas.