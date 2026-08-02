Dreambeach culmina con éxito su estreno en Vélez-Málaga y abre una nueva etapa para el festival en la Costa del Sol

La primera edición en el nuevo recinto reúne a miles de asistentes durante dos jornadas y consolida el crecimiento de uno de los grandes festivales de música electrónica de España en su nueva andadura

Dreambeach ha puesto el broche final a una edición especialmente significativa con la que el festival ha inaugurado con éxito su nueva etapa en Vélez-Málaga, en el corazón de la Costa del Sol. Durante dos intensas jornadas, el nuevo recinto ha reunido a miles de asistentes en esta primera cita en Málaga, confirmando la excelente acogida del público a un espacio concebido específicamente para el crecimiento del festival y consolidando su desembarco en la Costa del Sol como uno de los grandes acontecimientos musicales del verano andaluz.

La edición de 2026 ha vuelto a reunir a algunos de los artistas más relevantes de la escena electrónica internacional, ofreciendo una programación que ha recorrido algunos de los principales sonidos del panorama actual. El viernes, nombres como Eric Prydz, Sasha & John Digweed, A.M.C, Hedex b2b Bou, Vendex o Yanamaste inauguraron la nueva etapa del festival, mientras que la multitudinaria jornada del sábado tuvo como gran protagonista el espectacular Monolith Show de David Guetta, acompañado por artistas como Mathame o Korolova, los take over de escenarios como Now Here de Paco Osuna, con Luciano o Nicole Moudaber.

El lado mas raw del techno se ha vivido esta jornada con una nueva sesión de Blackworks en Dreams Tent con nombres de alto voltaje como Sktryption ,Oguz o SNTS; o el Breaks Stage en esta jornada de la mano de Ritmika con el regreso de DJ Zinc, y nombres claves de la escena breakbeat andaluza como Tortu, Norbak o combos explosivos como Wizard & Ivory o Future Squad B2B Rasco.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición ha sido también el nuevo recinto de Vélez-Málaga, diseñado para ofrecer una experiencia más cómoda, accesible e inmersiva. La nueva distribución de escenarios, las amplias zonas de descanso, la oferta gastronómica, las áreas de sombra, la noria, los espacios de activación y una producción audiovisual de gran formato han contribuido a reforzar una experiencia que ha sido ampliamente respaldada por el público durante todo el fin de semana.

La presencia de marcas internacionales como NOW HERE by Paco Osuna, LOOP, Blackworks, Híbrida, Ritmika o Drum & Bass Allstars ha vuelto a reflejar la diversidad artística que caracteriza a Dreambeach, consolidando un cartel capaz de reunir diferentes sensibilidades de la música electrónica y reforzando el posicionamiento del festival dentro del circuito europeo de grandes eventos.

La celebración del festival ha supuesto además un importante impulso para la actividad económica y turística de Vélez-Málaga y de toda la Costa del Sol, con miles de visitantes nacionales e internacionales que han convertido el municipio en uno de los principales puntos de encuentro de la música electrónica durante el fin de semana.

Concluye así una edición que marca el inicio de una nueva etapa para Dreambeach. El estreno del nuevo recinto ha permitido al festival seguir creciendo sin renunciar a la identidad que lo ha convertido en una de las grandes referencias de la electrónica en España, abriendo un nuevo capítulo con la mirada puesta en el futuro y en seguir consolidando a Vélez-Málaga como una de las grandes capitales de la música electrónica del Mediterráneo en el calendario del verano.

Con una primera jornada que ha confirmado el excelente estreno del nuevo recinto y una programación de máximo nivel aún por delante, Dreambeach afronta este sábado uno de los días más esperados de su historia reciente, consolidando su nueva etapa en Vélez-Málaga como uno de los grandes acontecimientos musicales del verano en Andalucía. Dreambeach está apoyado por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga. Con el patrocinio del INAEM y Costa del Sol.

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