Robert Amsterdam ofrecerá mañana, jueves, una conferencia sobre ‘Hacienda y las reformas para restaurar la seguridad jurídica en España’

El prestigioso abogado participa en un desayuno-coloquio en el Círculo Mercantil con la asistencia de numerosos empresarios almerienses, que han cubierto todas las plazas

Gran expectación ha generado la conferencia de Robert Amsterdam, prestigioso abogado internacional, sobre ‘Hacienda: las reformas necesarias para restaurar la seguridad jurídica en España’, que impartirá mañana, jueves, 16 de julio, a las 9:30 horas, en un desayuno-coloquio en el Círculo Mercantil de Almería. Numerosos empresarios se han sumado al evento, que ha cubierto todas las plazas, con el coautor del libro ‘Hacienda y el Estado Dual’, quien asegura que “no existe un sistema fiscal en el mundo peor que el español”.

Empresarios procedentes de los sectores de la agricultura, tecnología, construcción, comercio, servicios, etc. escucharán al prestigioso jurista, el cual afirma que “durante décadas, la Hacienda española ha acumulado un historial de actuaciones que, según numerosos expertos legales, vulneran los principios básicos de seguridad jurídica: prescripciones que no prescriben, presunciones de culpabilidad, y procedimientos que dejan a los ciudadanos y empresas en un limbo legal permanente”.

Robert Amsterdam, reconocido internacionalmente por su trabajo en casos de abuso de poder estatal y defensa de derechos de propiedad, compartirá su análisis sobre los patrones sistémicos de extralimitación de la Agencia Tributaria, el impacto de la reciente reforma del Artículo 116 de la Ley General Tributaria, comparativas internacionales: cómo otros países protegen a sus contribuyentes, las reformas urgentes necesarias para restaurar la confianza en el sistema fiscal español, y aportará testimonios y casos documentados de contribuyentes afectados.

Tras dos años de evaluación, Robert Amsterdam ha reunido sus investigaciones en el libro ‘Hacienda y el Estado Dual’, un ensayo jurídico y económico publicado esta primavera, escrito junto al experto fiscal Christopher Wales, donde concluyen que la Agencia Tributaria española (AEAT) opera como un ‘estado dual’, donde conviven un estado legal predecible y otro coercitivo que intimida a los ciudadanos.

En el prólogo, Robert Amsterdam explica que “las pruebas examinadas muestran que la ejecución tributaria española opera actualmente a través de una estructura dual de poder. La legalidad formal sigue siendo visible: las leyes son detallas, las garantías procesales están codificadas y, en un principio, existe el control judicial. Pero, en la práctica, la ejecución suele funcionar a través de un poder administrativo discrecional que impone habitualmente graves consecuencias financieras y reputacionales antes de que la legalidad haya sido sometida a un examen independiente, mientras que los derechos formales de que disponen los contribuyentes son en sí mismos demasiado débiles para proporcionar una protección efectiva, incluso cuando pueden ejercerse”.

El presidente del bufete ‘Amsterdam and Partners’ asegura que “no se trata de una distorsión incidental sino una condición estructural. Y esta incapacidad tiene consecuencias directas para el Estado de Derecho y los derechos humanos”.

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