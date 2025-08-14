La AP-APAL recuerda a la Junta que los puestos para labores de comunicación deben ser para periodistas 

Ante la convocatoria de un puesto de técnico de función administrativa para la Unidad de Comunicación del Hospital Torrecárdenas

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería, ante la convocatoria pública realizada el pasado día 12 de agosto para la contratación temporal de un puesto de técnico de función administrativa que desarrollará sus funciones de colaboración y apoyo al responsable de la Unidad de Comunicación del Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, quiere recordar a la administración autonómica el compromiso adquirido de contemplar la inclusión de la categoría laboral de periodista en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía.

En la convocatoria referida, a los candidatos se les pide estar en posesión del título de diplomado, ingeniero técnico, arquitecto, grado o equivalente, sin referencia alguna a la exigencia de titulación en Periodismo o Comunicación Audiovisual para funciones relacionadas con información y comunicación en gabinetes de prensa o direcciones de comunicación o, en su caso, a la inclusión en el registro oficial de periodistas de FAPE.

El perfil del puesto al que nos referimos está diseñado para la unidad de comunicación, siendo sus competencias labores propias de la profesión periodística.

Cabe recordar que, a mediados del mes de junio pasado, el secretario general para la Administración Pública de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública se reunió con los presidentes de las asociaciones de la prensa de Andalucía y se comprometió a que la categoría laboral de periodista debe de existir, “porque las funciones y las necesidades también existen” así como a elaborar un estudio del número de periodistas que hay en la Junta, de las funciones que hacen y bajo qué otra categoría laboral tiene la denominación de su actual puesto de trabajo.

Una vez concluido ese estudio, negociarán con las consejerías afectadas una solución a la situación para llegar a la inclusión de periodista como una categoría laboral en la RPT ya que la categoría laboral de Periodista o de Técnico en Comunicación nunca ha figurado en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía.

Los periodistas que trabajan en la Junta de Andalucía no son funcionarios, ni fijos, ni interinos, y sí, exclusivamente trabajadores eventuales, con contratos de muy distintas denominaciones y que nada tienen que ver con la función profesional que realmente realizan que son las propias del periodismo, y que es para la que son contratados.

La AP-APAL lamenta que, una vez más, se convoque un procedimiento de estas características y que continúe siendo una práctica por quienes deberían velar por la calidad de los servicios, contratando a profesionales debidamente formados.