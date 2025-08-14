Home / Europa / El Mecanismo de Protección Civil de la UE responde a múltiples incendios forestales en todo el continente

El Mecanismo de Protección Civil de la UE responde a múltiples incendios forestales en todo el continente

Por
No hay comentarios
agosto 14, 2025 4:50 pm

Durante la semana pasada, Grecia, España, Bulgaria, Montenegro y Albania activaron el Mecanismo de Protección Civil de la UE para ayudar a hacer frente a los incendios forestales que se están produciendo simultáneamente en toda Europa. 


Ayer, España activó el Mecanismo de Protección Civil de la UE ante incendios forestales por primera vez. La Comisión Europea ha movilizado rápidamente dos aviones rescEU estacionados en Francia, que se espera se desplieguen hoy en día. 


Grecia activó el Mecanismo el 12 de agosto. Como respuesta, se espera que se desplieguen los dos helicópteros suecos rescEU actualmente en Bulgaria. Los bomberos preposicionados procedentes de Chequia, Moldavia y Rumanía también participaron en los esfuerzos por poner fin a los incendios. 


En Bulgaria, seis países (Chequia, Eslovaquia, Francia, Hungría, Rumanía y Suecia) movilizaron aeronaves a través del Mecanismo, incluidos los helicópteros rescEU estacionados en Suecia. 


En Albania, la Comisión movilizó activos aéreos rescEU procedentes de Croacia, Bulgaria, Italia, Chequia y Eslovaquia. Montenegro, la Comisión movilizó activos rescEU estacionados en Chequia, Croacia e Italia. Serbia, Hungría y Bosnia y Herzegovina también dsplegaron medios aéreos como parte de ofertas bilaterales, y Austria ofreció equipos de extinción de incendios en tierra. 


El Mecanismo de Protección Civil de la UE ya se ha activado 16 veces durante la actual temporada de incendios, ya que los países de Europa luchan contra una ola de calor acompañada de un elevado número de incendios forestales catastróficos en todo el continente. El número de activaciones para 2025 ya es igual al total de activaciones de incendios forestales de 2024 durante toda la temporada de incendios. Copernicus también se activó para los incendios en Grecia, España y Bulgaria.

GabinetedePrensa

Related Posts

Un impulso a la vigilancia de la calidad del aire gracias al exit ...
agosto 13, 2025
La Comisión inicia la revisión del Reglamento sobre subvenciones ...
agosto 13, 2025
Tercera transferencia de 1 600 millones EUR de ingresos procedent ...
agosto 12, 2025

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *