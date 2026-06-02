Normalidad en el primer día de la PAU más numerosa en Andalucía, con casi 53.500 alumnos convocados

La consejera de Desarrollo Educativo en funciones y el secretario general de Universidades visitan la Universidad de Cádiz para comprobar la marcha de esta primera jornada

En Lengua y Literatura II, a los estudiantes se les ha preguntado por un editorial de El País sobre la educación y por autores como Valle-Inclán, García Lorca, Luis Cernuda o Carmen Martín Gaite

En Historia de España, se les evaluado sobre cuestiones como la Segunda República, la transición a la democracia o el liberalismo, mientras que en Historia de la Filosofía han caído Nietzsche o Locke

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de este curso, la más numerosa de toda la historia de Andalucía, con 53.495 estudiantes procedentes de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Superior convocados, ha arrancado sin incidentes relevantes en las ocho provincias andaluzas. En esta primera jornada de exámenes, las universidades públicas andaluzas han aplicado barridos selectivos para la detección de dispositivos no autorizados con el fin de evitar el uso indebido de herramientas y aparatos electrónicos que permitan copiar mediante inteligencia artificial.

Las evaluaciones de este primer día han comenzado a las 8.30 horas y las materias a las que se han enfrentado los estudiantes se corresponden con la Fase de Acceso, cuya superación es obligatoria para optar a la universidad. Los alumnos han tenido que examinarse de tres materias obligatorias: Lengua Castellana y Literatura II, una Lengua Extranjera -alemán, francés, inglés, italiano o portugués- e Historia de España o Historia de la Filosofía (a elegir una de las dos).

A éstas se sumarán, el día 3 de junio, una cuarta materia según la modalidad cursada de entre Análisis Musical II, Artes Escénicas II, Ciencias Generales, Dibujo Artístico II, Latín II, Matemáticas II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II. La nota máxima que se puede alcanzar en esta prueba es de diez puntos y la puntuación obtenida, junto con la nota media del expediente de Bachillerato, configuran la nota de acceso.

La consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en funciones, María del Carmen Castillo, y el secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, Antonio Posadas, han querido comprobar la marcha de la prueba durante este primer día en la Universidad de Cádiz (UCA), que es la institución académica que coordina la PAU este año en Andalucía. La UCA cuenta con 16 sedes (cuatro en la capital y 12 en la provincia), en las que se examinan 7.629 estudiantes, que representan el 14,26% del total regional.

Incremento de alumnos de FP

Castillo ha destacado que buena parte del aumento en las matriculaciones de este año se debe al incremento del alumnado procedente del Grado Superior de Formación Profesional. El número de estudiantes que accede a la PAU desde FP sigue incrementándose anualmente y este año supone el 13,72% del alumnado total, casi 4 puntos más que el año pasado, cuando los alumnos de Formación Profesional que se matricularon en la prueba alcanzaron el 10,15% del total.

María del Carmen Castillo ha dicho que “esta significativa progresión de la presencia del alumnado de Formación Profesional en la PAU demuestra la calidad de las enseñanzas de FP que se imparten en los centros educativos andaluces y la buena acogida que tienen por parte de los jóvenes”.

Además, la consejera ha expresado su confianza en el trabajo realizado por los estudiantes durante el curso, ha mostrado su seguridad en que se verá reflejado en la realización de la Prueba de Acceso a la Universidad y ha lanzado un mensaje de tranquilidad al alumnado que ha contado durante todo el curso con excelentes docentes para guiarles en la preparación de esta prueba.

Al mismo tiempo, la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha puesto en valor la labor que en esta prueba desempeñan los 265 ponentes, entre profesores de institutos e inspectores, que han elaborado las ponencias de 33 materias. En total han sido más de un millar de profesores los que colaboran en la realización de la PAU, pues además de la elaboración y corrección de las pruebas se encargan también de la vigilancia.

Por su parte, Posadas ha puesto de manifiesto “la magnífica organización y el buen funcionamiento» de este primer día de exámenes, “gracias a la coordinación existente entre Junta de Andalucía y universidades públicas en el desarrollo de esta evaluación, que este año ha experimentado un incremento importante de alumnos”. El secretario general de Universidades ha subrayado que “la PAU es una cita importante y la primera jornada es, sin duda, un día de muchos nervios, ya que en esta prueba es donde tienen que demostrar todo lo que han aprendido después de mucho esfuerzo acumulado”.

Asimismo, ha querido resaltar “el prestigio y la excelencia” que caracteriza al sistema público universitario de la comunidad, como demuestra la posición destacada que obtiene cada año en los rankings internacionales. “Estos jóvenes tienen en Andalucía la oportunidad de acceder a una oferta de grados muy diversa y adaptada a las demandas del mercado laboral, teniendo en cuenta que desde este curso y hasta el año 2028 se están implantando 200 nuevas titulaciones”, ha asegurado.

Examen de Lengua Castellana y Literatura II

En el examen de Lengua Castellana y Literatura II, dividido en dos bloques, los estudiantes han tenido que afrontar en el primero de ellos un texto periodístico titulado ‘Las buenas maneras’ de El País del periodista Manuel Vicent sobre la educación española desde la posguerra hasta la actualidad, en el que se les pedía exponer su organización, estructura y la idea comunicativa del autor. También se les ha exigido la elaboración de un discurso argumentativo para justificar si en España se ha perdido la buena educación.

En el segundo bloque, los jóvenes debían contestar, entre varias opciones propuestas, a dos preguntas de carácter sintáctico relativas al artículo. También han tenido que responder sobre el sentido de determinadas palabras, los mecanismos de cohesión que refuerzan la coherencia del texto o sobre las marcas de subjetividad.

Desde un punto de vista literario, los alumnos también han tenido que decantarse por una de estas dos opciones: el teatro desde principios del siglo XX hasta 1939 o el teatro desde 1939 hasta nuestros días. En este apartado han aparecido autores como Valle-Inclán, Federico García Lorca y el dramaturgo Antonio Buero Vallejo. Por último, han tenido que elegir entre comentar un extracto de la obra Los placeres prohibidos de Luis Cernuda o de la obra El cuarto de atrás de Carmen Martín Gaite.

Exámenes de Historia de España e Historia de la Filosofía

En el examen de Historia de España, que cuenta con dos itinerarios y tres bloques, los participantes han tenido que enfrentarse a un primer bloque común en el que tenían que escoger dos preguntas obligatorias de cuatro. Las cuestiones planteadas versan sobre el concepto de romanización y los instrumentos para llevarla a cabo, la invasión de la Península Ibérica por parte de los musulmanes y la rapidez de esa conquista o los apelativos por los que son conocidos los reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón y las características de la monarquía autoritaria. También en este bloque se pregunta por el Despotismo Ilustrado y por quién es considerado el principal monarca ilustrado de España.

En el itinerario A, se exigía a los estudiantes elegir uno de dos documentos propuestos. El primero es un extracto de la Constitución de 1845 y el segundo es un gráfico sobre la desamortización eclesiástica y civil. En este itinerario también se establecía la posibilidad de elegir entre dos cuestiones: la primera de ellas hace referencia a la Segunda República: bienio reformista, bienio conservador y gobierno del Frente Popular, y la segunda, al proceso de transición a la democracia actual (1975-1978).

En el itinerario B, los participantes se han enfrentado a un texto sobre el discurso de Franco ante las Cortes el 22 de noviembre de 1966 y a una imagen sobre la huelga general de 1917. Por último, se planteaba a los alumnos abordar o bien los inicios del Liberalismo en España: Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, o bien el régimen de la Restauración. Alfonso XII y la Regencia. La alternancia conservadora y liberal.

La prueba de Historia de Filosofía ha constado de dos partes, la primera de ellas ha sido común para todos los aspirantes y ha consistido en una disertación sobre si el pluralismo es un obstáculo o una condición imprescindible para la verdad y la justicia. En la segunda parte, los participantes han optado a uno de los dos textos propuestos con la exigencia de responder a tres preguntas. El primer texto pertenece a Friedrich Nietzsche (La gaya ciencia) y el segundo a Locke (Segundo Tratado del Gobierno Civil).

Evaluación de una Lengua Extranjera y Fase de Admisión

Esta primera jornada finalizará con la evaluación de una Lengua Extranjera, mientras que el miércoles, 3 de junio, se celebrarán los exámenes correspondientes a la cuarta disciplina de modalidad, culminándose así la Fase de Acceso. Parte del día 3 y el 4 de junio, se abordará la Fase de Admisión, que es voluntaria para subir nota. En dicha fase, el estudiantado se puede examinar de hasta cuatro disciplinas, aunque únicamente se computará la nota de las dos más favorables para el o los grados seleccionados. Son elegibles cualquiera de las 32 materias que componen la evaluación, a excepción de Lengua Castellana y Literatura II. También se puede subir nota examinándose de un segundo idioma distinto del de la Fase de Acceso o utilizando la puntuación obtenida en la asignatura de modalidad de dicha fase si tiene cinco o más puntos. Cada materia pondera entre 0 y 0,2, según el grado en el que se solicite la admisión y la nota máxima a alcanzar en este bloque es de cuatro puntos.

Sin embargo, quienes deseen optar por una institución académica externa al Distrito Único Universitario de Andalucía (DUA) que sí tenga en cuenta la calificación de Historia de España e Historia de la Filosofía en sus procesos de acceso podrán inscribirse en la Fase de Admisión en una de estas dos materias comunes, no coincidente con la elegida en la Fase de Acceso. En cualquier caso, tal inscripción no se tendrá en consideración para mejorar su nota en el sistema público andaluz.

La puntuación obtenida en la PAU, que pondera un 40%, y la nota media del expediente de Bachillerato, que supone el 60% de la calificación, configuran la nota con la que los estudiantes podrán solicitar cualquiera de las plazas de grado que se ofertarán en DUA para el próximo curso.

Las notas se conocerán el 11 de junio

Los resultados de la prueba se publicarán el próximo 11 de junio en los portales webs de cada una de las universidades. Ese mismo día, se abrirá el periodo de presentación de solicitudes de acceso a los grados de las universidades públicas andaluzas, plazo que concluirá el 22 de junio. La primera adjudicación de plazas se llevará a cabo el 3 de julio en esta fase ordinaria y la segunda adjudicación será el 16 de julio, estableciéndose para las resultas, hasta un total de cinco, un plazo comprendido entre el 24 de julio y el 8 de octubre.

Al igual que en años anteriores, la preinscripción de acceso a la universidad se realizará únicamente por vía telemática en la dirección lajunta.es/portaldua, que es el enlace directo a la web de Distrito Único Andaluz. En esta plataforma, quienes hayan realizado las pruebas en una universidad andaluza no tienen que presentar documentación alguna en sus instituciones académicas.