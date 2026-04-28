LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN EL SALIENTE RESPALDA A SU PRESIDENTE Y LA JUNTA DIRECTIVA EN UN MOMENTO COMPLICADO

Ernesto de Gabriel LLanderas

La Asamblea General que tuvo una asistencia multitudinaria respalda de manera unánime la gestión social, económica y de actividad de la entidad, y apoya, sin ningún voto en contra, la candidatura presentada por Matías García.

Recientemente un medio de comunicación digital de ámbito nacional, OKDIARIO, hizo graves acusaciones al presidente de la Asociación, cuestionando la transparencia de la adjudicación del servicio de ayuda a domicilio del municipio de Cantoria. Ante esta situación la asistencia a la Asamblea General, que se celebró en Albox el 24 de abril, por parte de las personas socias de la Asociación ha sido masiva, como nunca hasta ahora.

Una cita especialmente significativa por el contexto en el que se ha desarrollado, marcado por las recientes informaciones del medio de comunicación Okdiario que han tratado de poner en entredicho la labor, la trayectoria y la honorabilidad de la organización y su presidente. Ante esta situación, la respuesta de la base social de la entidad ha sido contundente: unidad, respaldo y confianza.

La amplia participación y el apoyo expresado han puesto de manifiesto la cohesión interna de una entidad que, lejos de debilitarse ante la adversidad, ha reforzado su compromiso con la transparencia, el trabajo riguroso y su misión social, dando en la actualidad posibilidades de trabajo a 470 personas.

Este respaldo mayoritario supone una respuesta clara de quienes conocen de primera mano la realidad diaria de la Asociación El Saliente, su impacto social y el compromiso sostenido durante casi cuatro décadas con las personas con discapacidad y otros colectivos en situación de vulnerabilidad.

En el transcurso del acto, se ha aprobado por unanimidad la memoria de actividad y las cuentas correspondientes a 2025, con informe favorable del auditor externo, ratificando una gestión sólida y transparente. El pasado ejercicio ha estado marcado por un importante esfuerzo inversor, superando el millón de euros destinados a la mejora de infraestructuras y al fortalecimiento de servicios, permitiendo ampliar la capacidad de atención y seguir elevando la calidad de las vida de las personas con discapacidad y otras con alto índice de riesgo de exclusión.

Durante su intervención, el presidente de la entidad, Matías García Fernández, ha agradecido profundamente el respaldo recibido por parte de personas socias, trabajadoras y equipo técnico, poniendo en valor la importancia de mantenerse unidos en momentos de dificultad y destacando que el mayor aval de la organización sigue siendo su trabajo diario y su impacto real sobre miles de personas. Asimismo, ha puesto especial atención al desarrollo de la actividad dentro del marco del Plan Estratégico 2024-2027, especialmente en el ámbito social.

En este sentido, el Área de Atención Social y Jurídica ha gestionado más de 4.000 intervenciones especializadas, muchas de ellas centradas en la defensa de derechos de personas con discapacidad, incluyendo actuaciones judiciales. Los programas sociales han continuado siendo uno de los pilares esenciales de la entidad, con iniciativas como El Saliente en Casa, Plazas que Cambian Vidas, Terapias para mejorar la calidad de vida y salud o Menús Sociales, superando las 30.000 comidas gratuitas servidas a personas sin recursos y con cargas familiares.

En el ámbito del empleo, la entidad ha tenido contratadas en 2025 a 728 personas.

Asimismo, la red de atención a personas mayores y en situación de dependencia continuó consolidándose mediante plazas concertadas con la Junta de Andalucía y servicios como ayuda a domicilio, que obtuvo la certificación de calidad UNE 9001:2015, reforzando así su excelencia organizativa. Además, el servicio de limpieza de la entidad está certificado con la norma internacional medioambiental ISO 14001.

La atención a la infancia y las familias también registró un notable crecimiento, alcanzando 14 escuelas infantiles con 1.149 plazas y atendiendo a más de 1.500 menores a través de escuelas de verano.

En el ámbito sociosanitario, los Centros de Atención Integral han realizado más de 3.500 sesiones, sumando además la apertura del nuevo Centro de Entrenamiento en La Vega de Acá, en Almería capital, ampliando recursos especializados para la mejora de la salud y calidad de vida.

Por su parte, servicios como limpieza, mantenimiento, control de plagas y catering continuaron consolidándose como motores de inclusión laboral. Especialmente relevante fue el servicio de catering, con 351.923 menús elaborados, de los cuales 30.118 fueron menús sociales destinados a personas en situación de vulnerabilidad.

Durante la Asamblea también se han presentado y aprobado por unanimidad las nuevas iniciativas sociales y el presupuesto para 2026, definiendo una hoja de ruta que reafirma la voluntad de la entidad de seguir creciendo, innovando y fortaleciendo su labor social.

Finalmente, Matías García ha puesto en valor el trabajo en red con administraciones públicas, Unión Europea, Gobierno de España, Junta de Andalucía, ayuntamientos, entidades y empresas, destacando que esta cooperación, junto al compromiso de un equipo humano que constituye una de las mayores fortalezas de El Saliente.