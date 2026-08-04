LA ASOCIACIÓN DE LA PRENSA HOMENAJEARÁ AL HISTÓRICO CORRESPONSAL DE PRENSA EN ALBOX, PACO TORREGROSA

La Asociación de Periodistas – Asociación de la Prensa de Almería ofrecerá en Albox un homenaje a la figura del corresponsal de prensa en la provincia, personalizado en el albojense Paco Torregrosa Carrillo, que lo fue durante décadas del diario Ideal.

El acto se celebrará el domingo 2 de mayo de 2027, Día de la Libertad de Expresión y del 96º aniversario de la fundación de la Asociación de la Prensa de Almería. El acuerdo unánime fue adoptado por la asamblea de asociados y, posteriormente, la junta directiva aprobó que el acto tuviese lugar el año próximo. Esta decisión ya ha sido comunicada por el presidente de la AP-APAL, José Manuel Bretones, a Paco Torregrosa y a su familia, así como a la Alcaldía Presidencia del Ayuntamiento de Albox y se realizará, al igual que en años anteriores en Tahal, Enix y Felix, con el apoyo de la Diputación Provincial de Almería.

Francisco Torregrosa Carrillo (Albox, 1944) comenzó su andadura como periodista cuando tenía 19 años en el centro emisor del sureste, en Murcia, de Radio Nacional de España enviando crónicas e informaciones sobre la comarca de El Almanzora. En 1979, se incorporó como corresponsal «literario-deportivo» de la Agencia EFE.

Ha sido miembro de la Union de Periodistas Deportivos con número de registro 268. Es en la década de los setenta cuando comienza a escribir en Ideal de Granada, incluso antes de que tuviera edición en la provincia de Almería.

En este periódico desarrolló el grueso de su trayectoria periodística, más de 40 años como corresponsal del Valle del Almanzora, excepto tres años en los que fue corresponsal para La Voz Almería cuando era director Carlos Santos. A lo largo de todas estas décadas ha tenido también colaboraciones puntuales con medios nacionales y andaluces enviando crónicas deportivas o publicaciones especializadas como a la Revista «Caza y Pesca».

Francisco Torregrosa Carrillo, casado con Ana Carmona, tiene cuatro hijos (tres de ellos licenciados en Ciencias de la Información). Quedó huérfano de padre con 22 meses. Le habría gustado estudiar lo que desde muy joven fue su pasión: el periodismo. Pero no había posibilidades en aquellos momentos para realizar estudios superiores y con 13 años tuvo que empezar a trabajar. Con 18 aprobó las oposiciones de telegrafista. Su pasión por el periodismo la ha podido cumplir durante casi medio siglo como corresponsal desde el Valle del Almanzora. Ha sido, como a él le gusta decir, «periodista rural».

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