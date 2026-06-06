Personajes DIRECTO | VISITA PAPA LEÓN XIV ESPAÑA lagacetadealmeria@gmail.com junio 6, 2026 0 Relacionado Navegación de entradas Anterior: El Hospital y el Distrito Poniente dan la bienvenida a 28 nuevos residentes Más historias Personajes Grande-Marlaska nombra al comisario principal Santafé Arnedo director adjunto operativo de la Policía Nacional GabinetedePrensa marzo 6, 2026 0 Personajes Relevo al frente de la Abogacía del Estado en Almería GabinetedePrensa febrero 18, 2026 0 Personajes Cargan barco con yeso en el puerto de Garrucha, y lo hacen rociando con agua Agencias septiembre 2, 2025 0 Deja una respuesta Cancelar la respuestaTu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.