Loles López se reúne con los nuevos equipos provinciales del IAM con el reto de seguir combatiendo la violencia de género y avanzar en la igualdad real

La consejera renueva los cargos en cinco de las ocho provincias y estará al frente del organismo la abogada Rosalía Espinosa

La consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, se ha reunido hoy con los nuevos equipos del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en las ocho provincias andaluzas. El organigrama del IAM, organismo de la Junta de Andalucía encargado de impulsar, promover y desarrollar las políticas de igualdad de género y contra la violencia de género, se completa con la dirección general de la abogada Rosalía Espinosa López.

Se renuevan las personas coordinadoras de los Centros Provinciales de la Mujer en Almería, Cádiz, Córdoba, Granada y Sevilla, mientras ha mantenido en sus cargos a las responsables de Huelva, Jaén y Málaga. De esta forma, el equipo provincial del Instituto Andaluz de la Mujer queda así:

Almería: Carmen Navarro Cruz

Cádiz: María José de Alba Castiñeira

Córdoba: María Jesús Botella Serrano

Granada: María Ramos Castilla

Huelva: Laura Sánchez Perera

Jaén: Ángeles Isac García

Málaga: Remedios Cueto Millán

Sevilla: Emmanuel Toro Molina

La consejera ha subrayado “el perfil profesional, la experiencia y el compromiso con las mujeres andaluzas” del nuevo equipo del Instituto Andaluz de la Mujer, que estará bajo la dirección de Rosalía Espinosa López, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada y abogada. Asimismo, ha marcado entre los principales objetivos “continuar ampliando y consolidando los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos, y reforzar los recursos públicos. para combatir la violencia machista y avanzar hacia la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres”.

En esta línea, ha incidido en “la importancia de continuar vigilantes ante las nuevas formas de violencia que sufren menores y adolescentes a través de las redes sociales e internet” con la finalidad de seguir impulsando proyectos y programas para hacer frente a la ciberviolencia de género, como la campaña de sensibilización #RedFlagChallenge, las formaciones a familias y profesionales o la aplicación para evitar el hackeo del teléfono móvil de las víctimas.

RESEÑAS BIOGRÁFICAS

Carmen Navarro Cruz (Almería)

Es licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y licenciada en Periodismo por la Universidad de Murcia, diplomada en Magisterio por la Universidad de Granada y máster en Comunicación Social por la Universidad de Almería.

Cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública. Inició su carrera política como concejala del Ayuntamiento de Macael entre 1999 y 2007. Posteriormente, fue diputada en el Parlamento de Andalucía entre 2000 y 2004 y diputada provincial en la Diputación de Almería durante los periodos 2003-2007 y 2019-2022.

Entre 2008 y 2019 desempeñó su labor como diputada en el Congreso, donde ejerció como vicepresidenta de la Comisión de Defensa y fue ponente del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica.

En la Administración autonómica ha ocupado los cargos de delegada territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía en Almería (2022-2023) y directora general de Planificación, Modernización y Gestión de Medios de la Consejería de Justicia (2024-2026).

María José de Alba Castiñeira(Cádiz)

Es diplomada universitaria en Relaciones Laborales. Desarrolló su actividad profesional en medios de comunicación entre 1992 y 2007. Posteriormente, inició una amplia trayectoria en la gestión pública, especialmente en el ámbito municipal.

En el Ayuntamiento de San Fernando ha desempeñado distintas responsabilidades, entre ellas las de teniente de alcalde y delegada general del Área de Cultura (2007-2010), teniente de alcalde entre 2011 y 2015, vicepresidenta de la Fundación Municipal de la Mujer y delegada general del Área de Familia.

En el ámbito autonómico, ha sido diputada por Cádiz en el Parlamento de Andalucía durante la XII Legislatura, donde ejerció como portavoz en materia de Empleo. Asimismo, ha representado a la provincia de Cádiz en el Senado durante las XI y XII Legislaturas. En esta última formó parte de la Comisión Especial de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Informe del Senado sobre las estrategias contra la violencia de género aprobadas en el marco del Pacto de Estado, contribuyendo al impulso y evaluación de las políticas públicas en esta materia.

María Jesús Botella Serrano (Córdoba)

Cuenta con una amplia trayectoria en la gestión pública y en el desempeño de responsabilidades políticas en distintas administraciones. Así, fue concejala del Ayuntamiento de Córdoba y portavoz del Grupo Popular en la Diputación de Córdoba entre 1999 y 2004. Posteriormente, ejerció como parlamentaria andaluza por Córdoba desde 2004 hasta 2012, etapa en la que presidió la Comisión de Cultura y la Comisión de Control de la RTVA.

Entre 2012 y 2015 desempeñó los cargos de teniente de alcalde y delegada de Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Córdoba, así como vicepresidenta de la Diputación Provincial y delegada de Consumo y Participación Ciudadana.

Desde mediados de 2015 hasta febrero de 2019 fue nuevamente concejala del Ayuntamiento de Córdoba y diputada provincial. Posteriormente, ejerció como delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Córdoba desde febrero de 2019 hasta julio de 2026. Asimismo, desempeñó las funciones de delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba entre mayo y septiembre de 2022.

María Ramos Castilla (Granada)

Es licenciada en Educación Infantil por la Universidad de Granada y cuenta con un máster en Innovación e Investigación en Currículum y Formación por la misma universidad.

Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito educativo, desempeñando labores docentes en el Programa de Apoyo Lingüístico para Inmigrantes del CEIP Elena Martín Vivaldi de Loja.

En el ámbito institucional, ha formado parte de la corporación municipal del Ayuntamiento de Loja desde 2019, donde ha asumido responsabilidades en las áreas de Turismo, Juventud y Deportes. Hasta ahora ejercía como concejala delegada de Empleo, Desarrollo, Comercio, Industria y Juventud, impulsando políticas y proyectos orientados al desarrollo económico, la creación de oportunidades y el fortalecimiento del tejido social del municipio.

Laura Sánchez Perera (Huelva)

Es diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Huelva y cuenta con una amplia trayectoria profesional en el ámbito de la mujer y de los servicios sociales, con experiencia en la atención a menores y personas mayores, así como el desarrollo de políticas de bienestar social.

A lo largo de su carrera, ha desempeñado responsabilidades de gestión como directora de la residencia de mayores Cristo Roto, en Gibraleón. Asimismo, fue teniente de alcalde y responsable de las áreas de Salud, Igualdad y Bienestar Social en el Ayuntamiento de Ayamonte durante el periodo 2015-2019.

Su formación especializada abarca ámbitos como la igualdad de género, el peritaje social y jurídico, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la prevención y atención de la violencia de género y la parentalidad positiva.

Entre 2022 y 2026 ejerció como coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva.

Ángeles Isac García (Jaén)

Cuenta con una amplia trayectoria a nivel local, autonómico y nacional en la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres. Ha sido delegada de Igualad en el Ayuntamiento de Linares (Jaén) en dos Legislaturas, además de portavoz adjunta del PP en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados. También ha sido presidenta de la asociación de mujeres Afammer Linares.

Es técnica especialista en Química por la Universidad de Zaragoza y ha sido empresaria de los sectores textil y de decoración, pero toda su vida ha trabajado por mejorar la vida de las mujeres, visibilizar su trabajo en el arte y la cultura,. Impulsó hace 25 años el Consejo Local de la Mujer de Linares, órgano de participación ciudadana que recibió en 2015 la Bandera de Andalucía de Jaén por su trayectoria y buen hacer; también organizó los talleres de lectura para mujeres y puso en marcha los primeros encuentros provinciales de mujeres empresarias y emprendedoras.

En los últimos cuatro años ha ejercido como coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Mujer en Jaén.

Remedios Cueto Millán (Málaga)

Es diplomada en Relaciones Laborales y cuenta con un Máster en Igualdad de Género por la Universidad de Málaga. También cuenta con un curso de Funcionarización del Personal laboral y Consolidación de Empleo en las Entidades Locales del Centro de estudios Municipales y de Cooperación Internacional.

Su trayectoria profesional ha estado marcada por un firme compromiso con la promoción de la igualdad, la inclusión y la defensa de los derechos humanos. Con más de 16 años de experiencia en la Administración pública, ha desempeñado diferentes responsabilidades en el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, desarrollando una amplia experiencia en la gestión pública y la atención a la ciudadanía.

Actualmente forma parte del Instituto Andaluz de la Mujer en Málaga. Su perfil se completa con una formación continua y especializada en materia de igualdad, orientada al diseño e implementación de políticas públicas con perspectiva de género.

Emmanuel Toro Molina (Sevilla)

Es técnico superior en Sistemas Informáticos. Su trayectoria profesional está especializada en la coordinación institucional y la gestión en el ámbito de la Administración pública y del sector privado. Cuenta, asimismo, con una amplia experiencia en relaciones institucionales, organización de eventos, protocolo y comunicación.

Durante los últimos años ha trabajado estrechamente junto a la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer y participado de forma directa en la planificación, seguimiento y desarrollo de la acción institucional y estratégica. Esta experiencia le ha permitido conocer de primera mano las necesidades y los retos de las mujeres andaluzas, así como el importante papel que desempeñan las asociaciones de mujeres y entidades sociales como agentes fundamentales para detectar necesidades, acercar recursos e implementar las políticas para la igualdad y contra la violencia de género, especialmente en la atención y el acompañamiento a las víctimas.

A lo largo de esta etapa ha participado en la planificación y puesta en marcha de proyectos estratégicos de ámbito andaluz y de nuevos servicios dirigidos a mejorar la atención y la respuesta a las mujeres.

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