La Asociación Española Contra el Cáncer pide al presidente de la Junta de Andalucía una comisión de seguimiento de la crisis

Antonio Verdegay Flores

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha reunido hoy, viernes, con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla

La Asociación Española Contra el Cáncer se ha reunido esta mañana con el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, para conocer en detalle las causas que ha provocado que miles de mujeres no hayan recibido la comunicación posterior a su mamografía.

A la reunión con el presidente de la Junta han acudido Magdalena Cantero, representante autonómica de la Asociación Española Contra el Cáncer en Andalucía y Jesús Maza, presidente de la Asociación en Sevilla. En esa reunión, los representantes de la Asociación han solicitado:

-Una comisión de seguimiento de la crisis formada por la propia Junta de Andalucía, la Asociación Española Contra el Cáncer, epidemiólogos y el resto de asociaciones de mujeres afectadas por los retrasos en el programa de cribado.

-Dotar de los recursos necesarios para garantizar el derecho de los andaluces a la detección precoz del cáncer a través del funcionamiento adecuado de los programas de cribado

-Un sistema transparente de datos que incluya el registro andaluz de tumores

-La puesta en marcha de una auditoría de todos los programas de cribado de la Junta de Andalucía realizada por una entidad independiente como es la IARC (Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de Naciones Unidas)

Para ayudar a las mujeres andaluzas afectadas por esta situación de desinformación, la Asociación ha puesto a disposición de la Junta de Andalucía sus servicios de atención, así como su teléfono de atención gratuita continuada, 900 100 036.

Asimismo, la Asociación ha pedido al presidente que también se reúna con otras asociaciones de pacientes que han dado visibilidad a la problemática.

La Asociación quiere volver a poner de manifiesto que:

-España carece de un sistema de información integrado de conocimiento en cáncer con datos homogéneos, públicos, actualizados, accesibles y comparables que permita conocer la realidad del cáncer en general y la de los programas de cribado en particular.

-Esta falta de datos impide cuidar y proteger a la población española de manera adecuada, especialmente a las personas con cáncer, por lo que la Asociación pide que las administraciones públicas nacionales, autonómicas y locales trabajen de manera conjunta en este sistema integrado de información sobre el cáncer.

La Asociación quiere recordar que lleva muchos años pidiendo a las Administraciones la publicación de datos sobre cribados y denunciando la falta de un mapa nacional sobre la situación de los programas de cribado poblacional en las distintas CCAA. En concreto, la Asociación está impulsando desde comienzos de año un estudio junto con la IARC, la agencia de investigación de la OMS, para tener un análisis cuantitativo y cualitativo de los programas de cribado de cáncer de colon.

Es importante poner de manifiesto que la detección precoz es un derecho de la ciudadanía fundamental para mejorar el pronóstico de la enfermedad y está asociada con una mejora de la supervivencia.

Sobre la Asociación Española Contra el Cáncer

La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad de referencia en la lucha contra el cáncer desde hace 70 años. Dedica sus esfuerzos a mostrar la realidad del cáncer en España, detectar áreas de mejora y poner en marcha un proceso de transformación social que permita corregirlas para obtener un abordaje del cáncer integral y multidisciplinar. En su ADN está estar al lado de las personas por lo que su trabajo también se orienta a ayudarlas a prevenir el cáncer; estar con ellas y sus familias durante todo el proceso de la enfermedad, si se lo diagnostican; y mejorar su futuro con el impulso a la investigación oncológica. En este sentido, a través de su Fundación Científica, la Asociación aglutina la demanda social de investigación contra el cáncer, financiando por concurso público programas de investigación científica oncológica de calidad. Hoy en día, es la entidad social y privada que más fondos destina a investigar el cáncer: 143 millones de euros en 750 proyectos, en los que participan más de 2.300 investigadores.

La Asociación integra a pacientes, familiares, personas voluntarias y profesionales que trabajan unidos para prevenir, sensibilizar, acompañar a las personas afectadas y financiar proyectos de investigación oncológica que permitirán un mejor diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Estructurada en 52 Sedes Provinciales, y presente en más de 2.000 localidades españolas, cuenta con más de 35.000 personas voluntarias, más de 728.000 socios y 1.261 profesionales.

Durante el 2024, la Asociación Española Contra el Cáncer ha atendido a más de 136.000 personas con sus servicios de atención profesionalizada.