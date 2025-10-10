La Junta destina más de 340.000 euros a la reformaintegral del Centro de Participación Activa de Adra

La consejera de Inclusión Social inaugura la renovación de este

espacio que en 45 años no había tenido ninguna modernización

La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias, Igualdad, Loles López, ha

inaugurado este viernes la reforma integral realizada en el Centro de Participación Activa

(CPA) de Adra, en Almería, que ha contado con una inversión de la Junta de Andalucía

de más de 340.000 euros, con cargo a fondos Next Generation y propios.

Acompañada por el alcalde del municipio, Manuel Cortés; la delegada del Gobierno de

la Junta en Almería, Aránzazu Martín; el delegado territorial de Inclusión Social,

Juventud, Familias, Igualdad, Francisco González Bellido, y la directora del CPA, María

Ángeles Lao, López ha subrayado la firme apuesta del Gobierno andaluz por convertir

estos espacios “en hogares para personas mayores”.

“Esta es la primera casa para las personas mayores, es donde pasan más horas, aquí

tienen talleres, baile, cante, etc. Y, por tanto, necesitan estar en perfecto estado.

Necesitaba una reforma integral y lo hemos cumplido”, ha subrayado.

Mientras tanto, el alcalde de Adra ha agradecido a la inversión del Gobierno andaluz “en

un centro que en sus 45 años no había vivido ninguna reforma”. Cortés ha puesto en

valor la reforma integral y ha señalado que “son unas obras muy demandadas por las

personas mayores del municipio. Ahora este centro está adaptado a los nuevos tiempos

y cuenta con todas las modernizaciones necesarias”.



La Junta de Andalucía ha invertido 7,6 millones de euros con cargo a fondos europeos

y fondos propios de la Consejería de Inclusión Social a la realización de obras de mejora

y dotación de equipamientos en 31 Centros de Participación Activa repartidos por todo

el territorio andaluz. En el caso concreto de la provincia de Almería, se ha destinado

más de 771.000 euros para obras de reforma y nuevo equipamiento en cinco CPA.