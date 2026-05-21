La preocupación por los padres mayores se instala en el día a día de 6 de cada 10 hijos adultos

El envejecimiento de la población se ha consolidado como una de las principales preocupaciones sociales en España.

Así lo reflejan los últimos barómetros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), donde cada vez más ciudadanos sitúan este fenómeno entre los grandes retos del país, no solo a nivel estructural, sino también por su impacto directo en el día a día de las familias.En paralelo, hay una realidad que pasa más desapercibida, pero que cada vez afecta a más personas: la carga mental que asumen los hijos adultos respecto al bienestar de sus padres.Según el informe “The Sandwich Generation: Caring for Oneself and Others at the Same Time” del Pew Research Center, alrededor del 60% de los adultos con padres mayores reconoce preocuparse de forma habitual por su cuidado, especialmente cuando no conviven con ellos. No se trata solo de cuidar, sino de estar pendientes: una llamada que no llega, un mensaje sin responder o la sensación constante de que algo puede pasar.Este patrón encaja con lo que se conoce como “generación sándwich”: personas que, en plena etapa laboral y, en muchos casos, con hijos a su cargo, combinan distintas responsabilidades de cuidado. En España, además, este fenómeno se ve reforzado por el propio modelo social. Según datos de Eurostat, cerca del 30% de las personas de entre 50 y 64 años presta algún tipo de cuidado, siendo la familia el principal sostén.El resultado no siempre se mide en horas, sino en atención constante. Mirar el móvil varias veces al día, reorganizar agendas o vivir con la sensación de no poder desconectar del todo son situaciones cada vez más comunes. Una presión silenciosa que impacta en el bienestar emocional y en la conciliación, pero que rara vez se verbaliza.Además de las soluciones tecnológicas que han emergido en los últimos años, empieza a ganar peso la necesidad de gestionar mejor la carga mental asociada al cuidado. Desde Durcal, startup especializada en teleasistencia, explican que una parte importante del estrés no viene tanto del cuidado en sí, sino de la sensación de tener que estar pendiente constantemente.Parte de esa carga mental viene, precisamente, de la sensación de no poder desconectar nunca del todo. Saber si han llegado bien a casa, si han salido a pasear, si han tomado la medicación o qué ocurre si sucede una emergencia mientras nadie está cerca son preocupaciones cotidianas para millones de familias.Cada vez más familias buscan fórmulas que les permitan estar pendientes sin necesidad de supervisar constantemente. Poder compartir información entre varios familiares, recibir avisos automáticos ante determinadas incidencias o contar con conexión inmediata con emergencias ayuda a reducir parte de esa carga mental cotidiana.“El problema no es solo cuidar, sino no poder desconectar. Cuando la preocupación se convierte en algo permanente, es cuando empieza a afectar de verdad al bienestar de las familias”, señalan desde Durcal.Con una población cada vez más envejecida, todo apunta a que este equilibrio será clave en los próximos años: cuidar sin que la preocupación se convierta en una carga permanente.

Sobre Durcal Teleasistencia

Durcal Teleasistencia es una empresa española líder en teleasistencia que ha hecho accesible la tecnología de atención a las personas mayores, eliminando el estigma de los tradicionales «botones rojos» y sustituyéndolos por tecnología moderna y no intrusiva. Su misión es facilitar que las personas puedan mantener su autonomía y calidad de vida durante más tiempo, al tiempo que ofrece tranquilidad a familiares y cuidadores. Aportan “tranquilidad para ti, independencia para ellos” mientras que acortan la brecha digital y conecta a las personas mayores con sus familias. Para ello, el ecosistema Durcal se construye sobre dos pilares principales:El Reloj Durcal: Un dispositivo fácil de usar, diseñado específicamente para personas mayores y que no requiere conocimientos técnicos. Mide las constantes vitales, cuenta con GPS integrado, altavoz y micrófono para recibir llamadas, botón SOS y un sistema inteligente de detección de caídas que contacta automáticamente con la familia y la central de alertas de Movistar Prosegur Alarmas en caso de emergencia. La App Gratuita: Una herramienta familiar que funciona como localizador, permitiendo ver la ubicación de los miembros del grupo, recibir notificaciones cuando entran o salen de lugares habituales, realizar llamadas al Watch, rastrear signos vitales y verificar el nivel de batería.