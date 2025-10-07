La Asociación Filarmónica presenta una temporada llena de artistas internacionales

Fundación Unicaja patrocina una programación que cuenta un año más con la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería

La Asociación Filarmónica de Almería ha presentado su programación para la temporada 2025-2026, exponiendo un total de 20 actividades que serán llevadas a cabo desde el presente mes de octubre hasta el mes de mayo del próximo año. Los conciertos de la temporada se llevarán a cabo en diferentes espacios de la ciudad, como son el Teatro Apolo, Auditorio Municipal Maestro Padilla, Escuela Municipal de Música, Salón Noble del Círculo Mercantil y en el Centro Cultural Fundación Unicaja.

La presentación se ha realizado en las instalaciones del Centro Cultural Fundación Unicaja Almería, espacio en el que también se llevarán a cabo la mayoría de las actividades gracias al patrocinio y colaboración de la Fundación Unicaja. Un ciclo que, además, cuenta con la colaboración un año más del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería y la Universidad de Almería, entre otros.

En la rueda de prensa han participado la presidenta de la Asociación, Mónica Gómez Garrido de los Ángeles, su director artístico Juan José Navarro, la vicerrectora de Cultura María del Mar Ruíz, el concejal de Cultura, Diego Cruz, y Esther Jerez, como responsable de la Fundación Unicaja en Almería.

El concejal de Cultura, Diego Cruz, ha subrayado el gran papel de la Asociación en la vida cultural almeriense. “Son ya más de cinco décadas de trabajo, retos cumplidos y diversos momentos vividos por una Asociación vital para la cultura de la ciudad. La Asociación Filarmónica es un fiel reflejo de compromiso con la excelencia musical y la actividad cultural y social de la ciudad de Almería. También de supervivencia y de saber adaptarse a los diferentes tiempos, apoyando e impulsando también a jóvenes talentos de la provincia de Almería, contribuyendo a su crecimiento profesional y musical”.

Será una programación variada, en la que participarán grupos almerienses como el Trío Giovanni Punto y el Dúo Borany y jóvenes almerienses como el dúo Eusebius y alumnos del Real Conservatorio profesional de Música de Almería. Como en otros años tendrá una presencia importante de artistas internacionales como serán el pianista americano Michael Bulichev-Ockser, el Dúo Colasanti y el Dúo Bertolini, ambos dúos italianos, así como Mefitis Quartet.

Una mención especial tendrá el concierto estrella de la temporada, que se realizará en el Auditorio Maestro Padilla el día 5 de marzo. En este concierto actuará el grupo MDW Quintet, compuesto por profesores y solistas de la Universidad de Música y Artes de Viena (MDW), una de las más prestigiosas del mundo.

Tal y como ha señalado la vicerrectora, María del Mar Ruiz, fruto de la colaboración de esta asociación con la Universidad de Almería, que recientemente han firmado un importante convenio participará el quinteto de viento de la Orquesta de la Universidad de Almería así como el dúo Dalí que presentarán una versión musical de la famosa película “Luces de la ciudad”.

Otra importante colaboración que esta asociación mantiene con la Asociación Manuel del Águila nos traerá a uno de los jóvenes pianistas españoles más activos de la actualidad, como es José Alberto del Cerro.

Otras actividades, como el Heilen Dúo, la asistencia a diferentes Óperas y conciertos en el Auditorio de Roquetas completarán esta excelente programación.

“Esta programación no sería posible sin la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento, que año tras año colabora económicamente así como con la cesión de sus espacios”, ha recordado Juan José Navarro.