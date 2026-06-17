La Casa del Cine celebra el 60º aniversario de ‘El bueno, el feo y el malo’ con una gran jornada dedicada al western y al legado cinematográfico de Almería

El espacio museístico acogerá el próximo 27 de junio actividades para todos los públicos, mientras que este verano volverán el ciclo Emergencia Urbana y las proyecciones de cine al aire libre

La Casa del Cine celebrará el próximo 27 de junio el 60º aniversario de la película ‘El bueno, el feo y el malo’ con una jornada especial dedicada al universo western y al legado cinematográfico que este género ha dejado en Almería. La iniciativa está organizada por la Asociación de Actores de Acción Andaluces, el Ayuntamiento de Almería y Oasys MiniHollywood.

Durante toda la jornada, visitantes y aficionados podrán disfrutar de una programación diseñada para acercar al público la historia de una de las producciones más emblemáticas rodadas en la provincia. El programa incluirá proyecciones, visitas guiadas, actividades participativas, recreaciones temáticas, espacios interactivos y un homenaje especial a la segunda unidad de rodaje, cuyo trabajo fue determinante en algunas de las secuencias más recordadas del filme.

El concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca, ha presentado esta programación junto al resto de actividades previstas para el verano en la Casa del Cine. El edil ha destacado la importancia de este espacio museístico para la ciudad y ha subrayado que la programación combina divulgación cultural, entretenimiento y reconocimiento a la historia cinematográfica de Almería.

La jornada comenzará a las 10.30 horas con la apertura de la Casa del Cine y ofrecerá actividades dirigidas a públicos de todas las edades. Entre las propuestas más destacadas se encuentran la proyección íntegra de ‘El bueno, el feo y el malo’, pases especiales con fragmentos centrados en el trabajo de la segunda unidad, visitas guiadas temáticas sobre los rodajes del oeste y una experiencia inmersiva en Minecraft que permitirá recorrer recreaciones digitales de la Casa del Cine y del poblado de MiniHollywood.

Uno de los momentos más esperados será el espectáculo ‘Duelo al Sol. Homenaje a la Segunda Unidad’, que contará con dos pases a lo largo del día y pondrá en valor la labor de los profesionales que contribuyeron decisivamente al éxito visual de la película y al desarrollo de la industria cinematográfica en la provincia.

Los más pequeños también tendrán su espacio con un taller infantil inspirado en los clásicos duelos del western. Además, la jornada contará con una zona gastronómica mediante food trucks y concluirá con el concierto de The Yellow Rose Trio, formado por Javier Arnal y Vera Acacio, que interpretarán música vinculada al imaginario cinematográfico del oeste.

Las actividades tendrán continuidad el 28 de junio en Oasys MiniHollywood, donde el público podrá disfrutar tanto de la recreación cinematográfica de Duelo al Sol como de la experiencia inmersiva desarrollada en Minecraft.

El representante de Oasys MiniHollywood, Álvaro Pérez, ha destacado la relevancia de este homenaje a la segunda unidad de rodaje, cuya aportación fue fundamental para el cine almeriense y para la proyección internacional de muchas de las producciones filmadas en la provincia.

Por su parte, el secretario de la Asociación de Actores de Acción Andaluces, Juan Folqué, ha señalado que esta iniciativa supone un reconocimiento a las personas que contribuyeron a consolidar Almería como tierra de cine y ha agradecido la colaboración institucional para hacer posible el proyecto.

Programa de actividades

* 10.30 h. Apertura de puertas de la Casa del Cine.

* 10.30 a 15:00 h. Evento temático Minecraft Western.

* 10.30 h. Proyección de fragmentos centrados en la segunda unidad de rodaje.

* 10.45 h. Visita guiada especial “Rodajes en el Oeste”.

* 11.00 h. Proyección de El bueno, el feo y el malo.

* 11.30 a 12.30 h. Primer pase de ‘Duelo al Sol. Homenaje a la Segunda Unidad’.

* 15.00 a 17.00 h. Cierre de instalaciones.

* 17.00 a 21.00 h. Evento temático Minecraft Western.

* 18.00 h. Segunda sesión de fragmentos dedicados a la segunda unidad.

* 18.30 h. Proyección de El bueno, el feo y el malo.

* 18.45 h. Visita guiada especial “Rodajes en el Oeste”.

* 19.30 a 20.30 h. Segundo pase de ‘Duelo al Sol. Homenaje a la Segunda Unidad’.

* 21.00 h. Concierto de clausura de The Yellow Rose Trio.

* Servicio de food trucks durante toda la jornada.



Todas las actividades serán de entrada libre hasta completar aforo.

V Ciclo de Emergencia Urbana

La programación estival de la Casa del Cine se completará con una nueva edición de Emergencia Urbana, que alcanza ya su quinta convocatoria. El ciclo arrancará el 18 de junio y se desarrollará todos los jueves hasta el 10 de septiembre, excepto durante el mes de agosto, en los jardines del espacio museístico.

El director de la Casa del Cine, Carlos Vives, ha destacado la excelente respuesta obtenida en la convocatoria de este año, a la que se han presentado un total de 55 propuestas artísticas. Tras el proceso de selección, diez proyectos formarán parte del cartel de una edición que volverá a mostrar el talento emergente de la escena musical almeriense.

Cine de verano al aire libre

Asimismo, durante el mes de julio regresará el ciclo de Cine de Verano al aire libre, una propuesta que permitirá disfrutar de algunas de las comedias más emblemáticas de la gran pantalla en un entorno único bajo las estrellas.

Las proyecciones tendrán lugar los días 4, 10, 17, 23, 24 y 25 de julio, todas ellas a partir de las 22.00 horas.

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