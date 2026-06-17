Una camiseta diseñada por usuarios con síndrome de Down de Asalsido unirá talento y solidaridad para equipar el futuro Residencial21



Ayuntamiento de Almería, Asalsido y Maimono presentan una edición limitada de 150 prendas inspiradas en la histórica Estación de Ferrocarril

La recaudación de esta iniciativa se destinará a dotar este edificio que permitirá a 43 personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual vivir de manera autónoma e independiente



La creatividad, la inclusión y la solidaridad se han dado la mano este miércoles en la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier con la presentación de una edición limitada de 150 camisetas diseñadas por usuarios del Centro Ocupacional Arte21 de Asalsido e impulsadas junto a la firma almeriense Maimono.

Junto a la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, han asistido a esta presentación la concejala de Empleo, Comercio e Impulso al Talento, Ana Trigueros; Lola Rodríguez y Pedro Gómez, directora y gerente, respectivamente, de la Asociación Asalsido; Pedro Plaza y Andrés Linares, responsables de la firma Maimono, junto al director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, Cristóbal Díaz.

La iniciativa, desarrollada con la colaboración del Ayuntamiento de Almería, tiene un doble objetivo: visibilizar el talento de las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual y recaudar fondos para el equipamiento de Residencial21, el nuevo edificio para que personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual vivan de manera autónoma e independiente en un entorno privilegiado.

La camiseta reproduce una interpretación artística de la histórica Estación de Ferrocarril de Almería realizada por usuarios de Arte21, convirtiendo uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad en símbolo de una acción solidaria que busca movilizar a toda la sociedad almeriense.

La alcaldesa ha destacado durante la presentación que esta acción “pone en valor el talento que tienen los almerienses”, en referencia a los jóvenes creadores que han participado en el proyecto. Asimismo, ha subrayado el carácter solidario de la iniciativa, cuyos fondos permitirán avanzar en la puesta en marcha del Residencial21, una infraestructura que contará con 60 plazas (43 unidades de convivencia y 16 plazas para personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual gravemente afectadas).

“Estamos orgullosos de que dentro de poco esas 60 plazas, gracias a la colaboración de los almerienses con esta y otras iniciativas, se puedan equipar y cuanto antes se puedan poner en uso”, ha señalado la regidora, quien también ha agradecido a Asalsido, a los artistas participantes y a Maimono el lanzamiento de esta campaña que combina compromiso social y promoción del talento local.

María del Mar Vázquez ha animado además a la ciudadanía a respaldar esta acción solidaria. “Espero que esta iniciativa sirva de promoción y que los almerienses se vuelquen siendo parte, una vez más, de esa gran red de solidaridad que tenemos”, ha afirmado.

Por su parte, el gerente de Asalsido, Pedro Gómez, ha destacado que el valor de la iniciativa va más allá de la recaudación económica. “Es muy importante porque no solamente ayuda a recaudar fondos para el equipamiento del residencial, sino porque da visibilidad a todo ese trabajo y a todo ese esfuerzo. Desde Down Almería estamos muy agradecidos a Pedro y Andrés por haber elegido nuestra entidad para esta importante labor solidaria”, ha señalado.



Gómez ha agradecido el respaldo constante de las instituciones y entidades colaboradoras y ha puesto el foco en el trabajo que realizan diariamente los usuarios del centro ocupacional, donde desarrollan proyectos creativos y elaboran productos que demuestran sus capacidades y su talento que se muestra en la página de Escaparate21.

La Estación de Ferrocarril, a ojos de Asalsido

Los fundadores de Maimono, Pedro Plaza y Andrés Linares, han explicado que la colaboración surgió tras conocer el proyecto Escaparate21 y la labor que desarrolla Asalsido. “Nosotros siempre intentamos poner en valor a las personas, los lugares y el talento almeriense. En esta ocasión lo hemos hecho de una manera muy especial, a través de la interpretación de la Estación de Almería realizada por los propios chicos de Asalsido”, han señalado. Asimismo, han agradecido la acogida recibida por la asociación y han reconocido el impacto social de su trabajo. “Habéis cambiado la vida a muchísimas familias almerienses y nos habéis acogido como si fuésemos parte de vuestra propia familia”, han afirmado.

El director de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Carlos Pérez Siquier, Cristóbal Díaz, ha mostrado su satisfacción por acoger una propuesta alineada con los valores creativos y sociales del centro. “La escuela es un lugar inspirador, un lugar de arte, y desde que conocimos los proyectos de Asalsido queríamos participar de alguna manera”, ha explicado, agradeciendo también a Maimono su apuesta por “el talento y la creatividad almeriense”.

Las camisetas podrán adquirirse a través de Asalsido, en establecimientos colaboradores y en los canales habilitados por Maimono: Co-Shopping, Paseo 79 Concept Store, Trezemarket (Rodalquilar) y en Atrium (Vera). Además, también se pueden adquirir en la página web de Maimono y en la web Escaparate21 de Asalsido. Cada compra contribuirá a dotar de equipamiento al futuro Residencial21 y, al mismo tiempo, servirá para visibilizar el talento de las personas con discapacidad intelectual que han convertido uno de los iconos patrimoniales de Almería en una herramienta de inclusión y solidaridad.

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