FAHAT reelige a Juan Zapata Barreras como presidente y refuerza su compromiso conel futuro del turismo andaluz

La Federación Andaluza de Hoteles y Alojamientos Turísticos (FAHAT) ha celebrado su Asamblea General Electoral, en la que ha renovado sus órganos de gobierno para los próximos cuatro años y ha reelegido por unanimidad a Juan Zapata Barreras como presidente de la organización, reafirmando así su confianza en un

proyecto basado en la unidad del sector, el fortalecimiento institucional y la defensa de un

modelo turístico competitivo, sostenible y de calidad.

La Asamblea respaldó la continuidad de Juan Zapata Barreras al frente de la Federación,

iniciando una nueva etapa en la que FAHAT aspira a reforzar su papel como principal

interlocutor del alojamiento turístico andaluz ante las administraciones públicas y los

agentes económicos y sociales.

El presidente estará acompañado por un equipo directivo integrado por representantes de

las distintas provincias andaluzas, configurando una estructura plural y representativa del

conjunto del territorio.

La nueva Junta Directiva queda integrada por:

Presidente: Juan Zapata Barreras (Huelva)

Vicepresidente Primero: Jorge Castilla Weeber (Sevilla)

Vicepresidente Segundo: Damián Toboso Gómez (Málaga)

Tesorero: Manuel Fragero de Sepúlveda (Córdoba)

Secretario General: Rafael Barba García (Huelva)

Completan la Junta Directiva representantes de las asociaciones provinciales de Huelva,

Jaén, Cádiz, Almería y Granada, consolidando un órgano de gobierno que representa al

conjunto del alojamiento turístico reglado andaluz.

Durante la Asamblea se puso de manifiesto la necesidad de fortalecer el papel institucional

de FAHAT en un momento especialmente relevante para el futuro del turismo en Andalucía,

apostando por una mayor coordinación entre las asociaciones provinciales y una

interlocución permanente con la Junta de Andalucía, las administraciones locales y el

conjunto de agentes del sector.

Entre las principales prioridades del nuevo mandato destaca el compromiso de impulsar

la aprobación de la nueva Ley de Turismo de Andalucía y su posterior desarrollo

reglamentario, colaborando activamente con la Administración autonómica para dotar al

sector de un marco normativo moderno, estable y adaptado a la realidad actual de la

actividad turística y de los alojamientos reglados.

La Federación considera igualmente prioritario avanzar en la transformación digital del

sector, impulsando proyectos de inteligencia turística y gestión de datos que permitan

mejorar la planificación empresarial, el conocimiento de la demanda y la competitividad

de los destinos andaluces.

Asimismo, FAHAT continuará trabajando para defender políticas que favorezcan un

desarrollo turístico equilibrado y sostenible, reclamando mecanismos adecuados de

financiación para aquellos municipios que soportan una elevada presión turística, de

forma que puedan mantener la calidad de sus servicios públicos sin recurrir a medidas que

puedan afectar a la competitividad del destino.

Juan Zapata Barreras ha señalado que «el turismo es uno de los grandes motores

económicos de Andalucía y necesita una representación fuerte, unida y comprometida.

Nuestro objetivo será trabajar desde el consenso y la colaboración para afrontar los nuevos

retos del sector, impulsar un marco normativo actualizado y contribuir a un modelo

turístico cada vez más innovador, sostenible y competitivo».

Con esta reelección y la renovación de sus órganos de gobierno, la Federación Andaluza de

Hoteles y Alojamientos Turísticos inicia una nueva etapa con la voluntad de seguir siendo

la voz del alojamiento turístico reglado andaluz y un actor clave en el diseño de las políticas

que marcarán el futuro del turismo en Andalucía.

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