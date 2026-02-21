Ramón Fernández-Pacheco recibe la distinción de Socio de Honor de la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL)

El reconocimiento destaca la vinculación del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía con la Semana Santa de Almería

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido este sábado la distinción de Socio de Honor de la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL), un reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la Semana Santa de Almería.

Durante el acto, en el que también se ha presentado el cartel 2026, Fernández-Pacheco ha agradecido el nombramiento y ha destacado la labor de FOCOAL como “fundamental para convertir la fotografía en memoria, patrimonio e identidad colectiva”, subrayando su contribución a la difusión y preservación de la Semana Santa almeriense.

El consejero ha recordado su vinculación personal con la Semana Santa de Almería como hermano del Prendimiento, de la Virgen del Mar y del Rocío, así como el hito alcanzado en 2019, durante su etapa como alcalde, con la declaración de la Semana Santa de Almería como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Fernández-Pacheco ha compartido este reconocimiento con el veterano fotógrafo almeriense Felipe Ortiz Molina, a quien ha definido como “referente y parte esencial de la memoria visual de la Semana Santa y de la ciudad de Almería”.

Finalmente, el consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con la defensa y promoción de las tradiciones, la cultura y el patrimonio inmaterial que definen a Andalucía