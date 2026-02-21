Inicio / Sociedad / Ramón Fernández-Pacheco recibe la distinción de Socio de Honor de la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL)

Ramón Fernández-Pacheco recibe la distinción de Socio de Honor de la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL)

febrero 21, 2026 3:44 pm

El reconocimiento destaca la vinculación del consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía con la Semana Santa de Almería

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha recibido este sábado la distinción de Socio de Honor de la Asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL), un reconocimiento a su trayectoria y a su compromiso con la Semana Santa de Almería.

Durante el acto, en el que también se ha presentado el cartel 2026, Fernández-Pacheco ha agradecido el nombramiento y ha destacado la labor de FOCOAL como “fundamental para convertir la fotografía en memoria, patrimonio e identidad colectiva”, subrayando su contribución a la difusión y preservación de la Semana Santa almeriense.

El consejero ha recordado su vinculación personal con la Semana Santa de Almería como hermano del Prendimiento, de la Virgen del Mar y del Rocío, así como el hito alcanzado en 2019, durante su etapa como alcalde, con la declaración de la Semana Santa de Almería como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Fernández-Pacheco ha compartido este reconocimiento con el veterano fotógrafo almeriense Felipe Ortiz Molina, a quien ha definido como “referente y parte esencial de la memoria visual de la Semana Santa y de la ciudad de Almería”.

Finalmente, el consejero ha reiterado el compromiso del Gobierno andaluz con la defensa y promoción de las tradiciones, la cultura y el patrimonio inmaterial que definen a Andalucía

