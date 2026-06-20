El SRP expresa su más absoluto rechazo al auto dictado por el juez Peinado, en el que se cuestiona la honorabilidad, profesionalidad y rectitud de los agentes de la Policía Nacional

Un auto que pone en duda la honorabilidad de los agentes encargados de la protección de la esposa del Presidente del Gobierno de España.

El Sindicato Reformista de Policías (SRP) expresa su más absoluto rechazo al auto dictado por el juez Peinado, en el que se cuestiona la honorabilidad, profesionalidad y rectitud de los agentes de la Policía Nacional responsables de la protección de la esposa del Presidente del Gobierno, Dña. Begoña Gòmez Fernàndez, se menciona la retirada de un pasaporte y la posible evasión o huida del país y la duda sobre estos trabajadores, encargados de su custodia personal velando por su seguridad.

Los funcionarios afectados pertenecen a unidades especializadas que actúan bajo protocolos estrictos, supervisión permanente y criterios técnicos que garantizan la seguridad de las altas personalidades del Estado. Poner en duda su integridad sin fundamento sólido supone un ataque injustificado a quienes desempeñan una labor esencial para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas.

Desde esta organización recordamos que los agentes de protección cumplen su misión con neutralidad, rigor y absoluta sujeción a la legalidad. La confianza en estos profesionales es un pilar básico de la seguridad institucional. Señalamientos carentes de fundamentos dañan no solo a los funcionarios afectados, sino también a la imagen y credibilidad del propio Cuerpo Nacional de Policía.

«Reclamamos respeto hacia la labor de los servidores públicos y exigimos que cualquier valoración sobre su actuación se base en hechos contrastados, no en interpretaciones que puedan generar desconfianza social o deterioro institucional».

Las órdenes ilegales (obediencia debida) quedaron abolidas en España desde 1995. Los Policías no somos moneda de cambio ni sustrabjadores, ni son parte privada o se deban a políticas de ningún partido, al menos así proclamamos desde SRP.

Esta situación pone en duda a la Policía, al Gobierno y a su Presidente, a quien en estos momentos nos debemos, como no podía ser de otra manera en el estado de derecho.

«Solicitamos no se dude de los agentes encargados de la protección de la Sra. Begoña Gomez Fernandez, se elimine del Auto o se rectifique por quienes tienen el poder de decisión en la Administración de Justicia, en evitación de la alarma social creada que merece nuestro total rechazo».

La organización SRP seguirá defendiendo la dignidad profesional de todos los agentes y velando por que su trabajo sea reconocido con la seriedad y el respeto que merece, en este caso por la dudas que merece el Auto del Juez Instructor.

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