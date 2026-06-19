Teresa Ribera participa en la inauguración del acto “España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación” el próximo lunes 22 de junio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura el evento, en el que también participa el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun

La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Transición Ecológica, Justa y Competitiva, Teresa Ribera, participará el próximo lunes 22 de junio de 2026 en el acto “España verde y digital. El impacto del Plan de Recuperación”, que tendrá lugar en el Teatro Real en Madrid.

El acto dará comienzo a las 10:30 horas en el Salón de Baile, con una bienvenida institucional a cargo de del ministro de Cultura del Gobierno de España, Ernest Urtasun Domènech, seguida de una intervención del vicepresidente segundo del Gobierno de España y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo Caballero.

Tras ellas, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera Rodríguez, pronunciará un discurso centrado en el impacto y alcance transformativo que el Plan de Recuperación ha supuesto para la economía española, con un foco en sus vertientes verde y digital. Clausurará el acto el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a las 13:00 horas.

En el acto también participarán el director general en funciones y la directora general adjunta en funciones de la Dirección General de Reformas e Inversiones, Declan Costello y Maria Teresa Fábregas Fernández y la directora general adjunta de la Dirección General de Asuntos económicos y financieros, Géraldine Mahieu, así como el director de la Oficina de Asuntos Económicos y G-20, Manuel de la Rocha

El evento podrá seguirse en línea en directo en este enlace.

Relacionado