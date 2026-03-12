La Comisión aprueba un régimen español de ayudas estatales por valor de 70 millones de euros para apoyar la digitalización de los medios de comunicación impresos

La Comisión Europea ha aprobado, con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, un régimen español de ayudas estatales por valor de 70 millones de euros para apoyar a los editores de periódicos y publicaciones periódicas en la digitalización.

El régimen promoverá la digitalización de la prensa impresa en España, ya que el sector se enfrenta actualmente a una inversión insuficiente en tecnologías digitales. El objetivo es apoyar la modernización de las actividades para garantizar la sostenibilidad económica y mejorar tanto la resiliencia como la competitividad. Además, el régimen tiene por objeto aumentar la calidad de los contenidos y el pluralismo de los medios de comunicación, mejorando al mismo tiempo la accesibilidad para los consumidores a través de soluciones de digitalización. Estas soluciones incluyen herramientas contra la desinformación, trazabilidad y certificación de fuentes y plataformas de transparencia.

En el marco del régimen,seconcederán bonos a periódicos impresos y publicaciones periódicas admisibles para apoyar la adquisición de soluciones de digitalización, como sistemas de gestión editorial, almacenamiento en la nube y herramientas de ciberseguridad. Se concederán subvenciones directas a los editores de periódicos impresos admisibles para apoyar proyectos avanzados de digitalización. El régimen durará hasta el 31 de diciembre de 2028.

La Comisión evaluó el régimen con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE, en particular el artículo 107, apartado 3, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite a los Estados miembros apoyar el desarrollo de determinadas actividades económicas en determinadas condiciones. La Comisión consideró que el régimen es necesario y adecuado para abordar la falta de inversión en la digitalización de los medios de comunicación impresos en España. La Comisión también consideró que el régimen es proporcionado, ya que se limita al mínimo necesario y tendrá un impacto limitado en la competencia y el comercio entre los Estados miembros. Atendiendo a estas razones, la Comisión ha aprobado el régimen de ayudas español con arreglo a las normas correspondientes de la UE.

La versión no confidencial de la Decisión de hoy se publicará con el número de asunto SA.119861 en el Registro de Ayudas Estatales del sitio web de competencia de la Comisión, una vez se hayan resuelto los problemas de confidencialidad.