Una nueva generación de EUROPE DIRECT en España: 37 centros para reforzar la democracia

Hoy, 37 centros EUROPE DIRECT de España se han reunido en Bruselas, junto con otros 363 de toda la UE, para intercambiar buenas prácticas sobre cómo fomentar los espacios democráticos en la UE y armonizar sus estrategias locales para los próximos años.

La reunión de dos días se ha inaugurado con un mensaje en vídeo de la presidenta Von der Leyen, quien ha subrayado la importancia del trabajo de los centros: «Sois el puente entre las políticas europeas y las realidades locales. Mostráis cómo nuestro trabajo para una economía europea más competitiva mejora nuestras vidas a lo largo del continente, contáis cómo el refuerzo de la defensa europea ayuda a proteger lo que de verdad nos importa, o cómo abordamos la crisis de nivel de vida».

El acto marca el lanzamiento de la nueva generación de centros EUROPE DIRECT, la red de información local de la Comisión Europea, que proporcionará a los ciudadanos y a las empresas información gratuita sobre la UE y sobre cómo afectan las políticas europeas a su vida cotidiana.

La red hará mayor hincapié en la democracia. Los centros Europe DIRECT funcionarán cada vez más como anfitriones locales de conversaciones sobre Europa, creando espacios en los que las personas puedan reunirse, debatir y hablar sobre cuestiones europeas. A través de formatos participativos y del diálogo directo, los centros acercarán a los ciudadanos el debate y reforzarán su participación en la vida democrática. Mediante este trabajo apoyarán el Escudo Europeo de la Democracia, la iniciativa de la Comisión para reforzar la resiliencia democrática en toda Europa, en colaboración con socios de toda la sociedad.

Para el período 2026-2030 y para el conjunto de la red en la UE, se han renovado 315 centros y se han incorporado 85 nuevos centros.

En España, las 37 localidades en las que se encuentran los centros EUROPE DIRECT son: Albacete, Algeciras, Almería, Asturias, Baena, Barcelona, Bizkaia, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Gerona, Huelva, Laguna de Duero, Las Palmas, León, Lleida, Logroño, Lugo, Madrid, Málaga, Molinos, Olivenza, Oviedo, Palma de Mallorca, Pamplona, Salamanca, San Sebastián, Santander, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Valencia, Tarragona, Toledo, Zaragoza y Zamora.

Las entidades de acogida de los centros son socios locales de confianza, como autoridades públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil.

En España, los centros EUROPE DIRECT organizan cientos de actividades cada año, desde debates y talleres participativos hasta actos informales como cafés de Europa, cuestionarios y simulaciones escolares de la toma de decisiones de la UE.

Los ciudadanos y las empresas pueden encontrar su centro más cercano en el mapa en línea.