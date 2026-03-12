La Comisión ha presentado medidas para aumentar la independencia energética y la asequibilidad de la UE

La Comisión Europea ha presentado esta semana las primeras iniciativas para impulsar la inversión en soluciones de energía limpia autóctona, aumentar la resiliencia y reducir los precios de la energía. El contexto geopolítico actual nos recuerda una vez más los riesgos relacionados con la dependencia de Europa de los combustibles fósiles importados. Es comprensible que los ciudadanos y las industrias estén preocupados por los altos precios de la energía. Las fuentes de energía limpia siguen siendo las más asequibles y seguras, y la única respuesta a medio plazo para reducir nuestra exposición a la volatilidad de los precios.

Para aprovechar al máximo nuestras propias fuentes de energía, Europa necesita un cambio radical en sus sistemas e infraestructuras energéticos. La Estrategia de Inversión en Energías Limpias de la Comisión ayudará a colmar la brecha entre el capital privado actualmente disponible y las inversiones necesarias. Contribuirá a reducir el riesgo de los proyectos y a movilizar financiación privada hacia las redes eléctricas, las tecnologías innovadoras de energía limpia y la eficiencia energética. La Comisión ejecutará esta Estrategia en estrecha colaboración con el Grupo Banco Europeo de Inversiones, que tiene la intención de aportar más de 75 000 millones de euros de financiación durante los próximos tres años en apoyo de los objetivos de la transición hacia una energía limpia. En particular, el Grupo BEI se comprometerá a aportar un importe indicativo de hasta 500 millones de euros para el Fondo de Inversión en Infraestructuras Estratégicas. Esto proporcionará capital de anclaje para invertir en proyectos específicos de infraestructuras energéticas, proporcionando un impulso financiero a los objetivos del paquete de medidas sobre las redes eléctricas europeas.

Una energía más barata es fundamental para apoyar nuestra industria y nuestra competitividad. Por otro lado, Europa también necesita un sistema energético centrado en los ciudadanos, que ofrezca energía más asequible y apoye a los consumidores más vulnerables. Con el paquete energético para los ciudadanos, la Comisión propone medidas concretas para reducir las facturas energéticas, capacitar a los ciudadanos para producir y compartir su propia energía limpia y luchar contra la pobreza energética. Los consumidores pueden beneficiarse de una mayor rapidez para cambiar de proveedor, impuestos y gravámenes más bajos en sus facturas de electricidad e información más transparente sobre las facturas y los contratos de energía.

Las tecnologías energéticas limpias autóctonas son fundamentales para garantizar una energía fiable y asequible y reforzar el liderazgo de la UE en el sector de las tecnologías de cero emisiones netas. Fortalecer el contenido europeo y construir una cadena de suministro sólida en la UE será esencial para reducir la dependencia de las importaciones y garantizar la autonomía estratégica. La estrategia relativa a los reactores modulares pequeños propone medidas que permiten a los Estados miembros de la UE que emplean esta tecnología desplegar los primeros reactores modulares pequeños operativos a principios de la década de 2030. La Estrategia ayudará a la industria a acelerar su desarrollo y despliegue, en particular a través de la labor de la Alianza Industrial Europea para reactores modulares pequeños. La Comisión considerará una aportación adicional de InvestEU de 200 millones de euros del Fondo de Innovación hasta 2028 para apoyar el despliegue de primeras unidades comerciales de tecnologías nucleares innovadoras mediante garantías de reducción del riesgo. La Estrategia de hoy define una visión para construir una cadena de suministro europea verdaderamente escalable. Esta medida es fundamental para asegurar el liderazgo tecnológico e industrial en la UE y para desarrollar las capacidades adecuadas además de reforzar la cooperación legislativa, garantizando al mismo tiempo las normas de seguridad más estrictas.

Las medidas propuestas contribuyen al cumplimiento del Plan de Acción para una Energía Asequible con el fin de reforzar la competitividad de Europa, reducir las dependencias energéticas e incrementar la asequibilidad para los hogares. La Comisión presentará nuevas medidas a su debido tiempo.

Antecedentes

Las iniciativas establecidas en el paquete se derivan de los esfuerzos prolongados y continuos para aumentar la seguridad, la competitividad y la asequibilidad energéticas. Para seguir intensificando estos esfuerzos, la Comisión esbozó en octubre medidas para reducir los precios de la energía para ayudar a las industrias y los consumidores.

El Plan de Acción para una Energía Asequible, adoptado en febrero de 2025, presentó medidas para reducir la factura energética a corto plazo, al tiempo que se enfocaba en medidas más estructurales para modernizar el sistema energético europeo, generar costes energéticos estables y predecibles, aumentar la eficiencia y ampliar la generación de energías renovables, garantizando que las empresas puedan seguir siendo competitivas mientras los consumidores se benefician de una energía asequible. La UE ha avanzado en muchas de estas acciones, y empiezan a verse sus primeros efectos sobre el terreno. En diciembre, presentó el paquete de medidas sobre las redes eléctricas europeas para mejorar la infraestructura energética de la UE y aumentar la seguridad energética. La UE también está aumentando el apoyo financiero a las infraestructuras. Como parte del marco financiero plurianual 2028-2034, la Comisión propuso multiplicar por cinco el presupuesto del Mecanismo «Conectar Europa» para la energía, que pasaría de 5 840 millones de euros a 29 910 millones de euros.

Junto con el paquete de hoy, estas iniciativas marcan una nueva fase de la transición hacia una energía limpia, de la que la fortaleza industrial y la asequibilidad de la energía son motores, que se impulsan entre sí, para lograr la competitividad y la resiliencia a largo plazo de Europa.

