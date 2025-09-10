La Comisión Europea nombra a una nueva directora para su Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura

La Comisión Europea ha decidido hoy nombrar a Maria Luisa Atienza Morales directora de «Gestión del Rendimiento, Supervisión y Recursos» de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura (DG EAC). Esta Dirección General desarrolla políticas que contribuyen a una Europa inclusiva y basada en el conocimiento, con una economía competitiva. La fecha de inicio se determinará más adelante.

Con más de 20 años en la Comisión Europea, la Sra. Atienza Morales cuenta con una amplia experiencia en materia presupuestaria y de gestión financiera y recursos humanos, y ha supervisado toda una serie de programas con presupuestos significativos en sus funciones anteriores. También ha dirigido unidades responsables de finanzas, cumplimiento, contratación pública y supervisión de las agencias ejecutivas, lo que le ha permitido adquirir un profundo conocimiento de las normas financieras, la supervisión y las políticas de auditoría de la UE. A partir de estas experiencias, ha adquirido una amplia experiencia de liderazgo en cargos de gestión exigentes. Además, ha supervisado la ejecución de varios programas importantes de la UE, como Horizonte Europa y el Programa sobre el Mercado Único, demostrando buen juicio y capacidad para fomentar el diálogo y la colaboración entre las instituciones de la UE y las partes interesadas. Estas capacidades y experiencias la colocaron en una excelente posición para desempeñar con éxito su nuevo papel.

La Sra. Atienza Morales, de nacionalidad española, es actualmente jefa de departamento de la Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes (EISMEA), donde es responsable de definir la visión y los objetivos del Departamento de Cumplimiento, Personal y Presupuesto de la EISMEA. Además, fue presidenta de la Red de Unidades Financieras de las Instituciones Europeas entre 2022 y 2024, lo que demuestra su compromiso con la comunidad financiera. A principios de su carrera, ocupó varios puestos de alto nivel en la Dirección General de Investigación e Innovación (DG RTD), entre ellos, directora de Recursos en funciones y directora adjunta de Servicios de Apoyo Interno y Comunicación, así como diversas funciones como jefa de unidad en la misma DG. La Sra. Atienza Morales se incorporó por primera vez a la Comisión en 1994 y se reincorporó nuevamente en 2002, hasta la fecha.