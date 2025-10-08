La Comisión impulsa la Unión de la Igualdad con la adopción de una nueva Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+

Todos en la Unión Europea deben poder sentirse seguros y libres para amar a quien deseen y ser ellos mismos. Con este fin, la Comisión Europea ha adoptado hoy su Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ para 2026-2030.

Se basa en los sólidos cimientos de la primera Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ 2020-2025, para seguir avanzando y garantizar que la igualdad de las personas LGBTIQ+ se integre en todas las políticas de la UE.

Si bien la aceptación social de las personas LGBTIQ+ ha ido en aumento en toda la UE en los últimos cinco años, las personas LGBTIQ+ siguen experimentando niveles desproporcionados e inaceptables de odio, violencia y discriminación. Por ejemplo, alrededor de 1 de cada 4 personas LGBTIQ+, y casi la mitad de los hombres y mujeres trans, han sufrido algún tipo de práctica de «conversión» en forma de violencia física o sexual, abuso verbal y humillación.

La Estrategia para la Igualdad de las Personas LGBTIQ+ 2026-2030 es uno de los principales resultados concretos previstos en las orientaciones políticas de la presidenta Von der Leyen y en la carta de mandato de la comisaria Hadja Lahbib. La Comisión sigue plenamente comprometida con la defensa de la igualdad y la no discriminación siempre que se vean amenazadas.

