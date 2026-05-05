Ayuntamiento, Diputación y Junta respaldan la XXIV Gala de la Hostelería de ASHAL

Más de 300 profesionales del sector se dieron cita en un evento que puso en valor la trayectoria, el talento joven y la excelencia de la hostelería almeriense

La hostelería almeriense celebró la XXIV Gala de la Hostelería organizada por la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería (ASHAL), un encuentro que reunió a cerca de 300 asistentes y que contó con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía.

El acto estuvo presidido por el presidente de ASHAL, Pedro Sánchez-Fortún, y contó con la presencia del presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida; el diputado de Presidencia y Promoción de la Provincia, Carlos Sánchez; el concejal de Turismo, Comunicaciones y Promoción de la Ciudad, Joaquín Pérez de la Blanca; y la delegada del Gobierno de la Junta en Almería, Aránzazu Martín, entre otras autoridades.

Durante su intervención, Sánchez-Fortún destacó que el sector afronta el futuro “desde la unidad, el esfuerzo compartido y la colaboración público-privada”, subrayando que ASHAL, tras casi cinco décadas de trayectoria, “sigue siendo una pieza clave en el desarrollo turístico y económico de la provincia”.

Por su parte, el concejal Joaquín Pérez de la Blanca reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con el sector, destacando que “esta gala reconoce el esfuerzo constante de los hosteleros y su contribución a posicionar a Almería como un destino turístico con identidad gastronómica propia”.

En la misma línea, el diputado Carlos Sánchez puso en valor el papel de la hostelería como motor económico y social, resaltando que “producto, talento y promoción son pilares fundamentales para consolidar la proyección gastronómica de la provincia”.

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, recordó la relevancia del sector a nivel nacional, señalando que España es líder mundial en hostelería y segunda potencia en pernoctaciones. “La clave está en el compromiso, la dedicación y la pasión de los profesionales”, afirmó.

Reconocimiento al talento y la trayectoria

Uno de los momentos centrales de la gala fue la entrega de premios del IV Campeonato Provincial ASHAL de Tapas, en el que se reconoció la excelencia culinaria de los participantes. El primer premio recayó en Raúl Caído (Catering En Esencia), seguido de Jesús Camacho (Venta del Pobre, Níjar) y Emilio Carmona (Restaurante La Villa, Aguamarga).

Asimismo, se distinguió a todos los participantes y colaboradores del certamen por el alto nivel demostrado, contribuyendo a reforzar la proyección de la gastronomía almeriense.

En el ámbito formativo, ASHAL reconoció al mejor expediente académico de la Escuela de Hostelería de Almería, otorgado a José Visiedo Piedra, con una calificación media de 10, destacando el talento emergente y la cualificación de las nuevas generaciones.

La gala también rindió homenaje a empresas con más de 25 años de trayectoria en la asociación, como Café Cator, así como a Aniceto Eventos, establecimiento anfitrión, ambos reconocidos como Socios de Honor por su contribución al sector.

Además, se puso en valor el trabajo de profesionales destacados por su ejemplaridad, entre ellos Manuel Francisco Aguilar Moya (Kiosco Luis Marín), Patricia Bautista López (Avenida Hotel) y Francisco Javier Álvarez Barranco (Restaurante Quesería La Galatea), resaltando su compromiso, profesionalidad y calidad humana.

El Premio ASHAL al Mérito Turístico fue concedido en esta edición a la Asociación de la Prensa de Almería, en reconocimiento a su labor en la difusión y promoción del sector.



