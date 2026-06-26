Nuevo análisis sobre las redes delictivas más peligrosas de la UE

La Comisión Europea, Europol y la Presidencia chipriota del Consejo de la UE han presentado hoy un nuevo análisis de Europol sobre las redes delictivas que representan una mayor amenaza para la UE.

Gracias a la actuación de las fuerzas del orden se han desarticulado redes delictivas en toda la UE, pero el informe pone de manifiesto que la amenaza de la delincuencia organizada sigue siendo fuerte, y estas redes son flexibles y están profundamente arraigadas en toda Europa. El informe analiza más de 700 redes delictivas, con más de 400 000 miembros de 118 países. El 85 % de las redes utilizan estructuras empresariales legales, lo que pone de relieve la magnitud, el alcance y el carácter cada vez más transnacional de la amenaza.

Estas redes operan en toda una serie de ámbitos, como el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos, el fraude y el blanqueo de capitales y, de manera más general, la «delincuencia como servicio». Abusan cada vez más de las tecnologías digitales, los flujos comerciales mundiales y las estructuras empresariales legales para respaldar y ampliar sus actividades delictivas. Ya no operan de forma aislada, sino como parte de un ecosistema delictivo fluido que se adapta rápidamente a los cambios, colma lagunas y aprovecha nuevas oportunidades delictivas.

Para adelantarse a estas amenazas es necesario que las fuerzas y cuerpos de seguridad de toda la UE actúen con la misma agilidad. Las conclusiones de Europol confirman que los esfuerzos policiales ya no deben centrarse únicamente en agentes individuales, sino también en abordar los sistemas y vulnerabilidades que explota la delincuencia organizada.

Puede consultar más detalles en el comunicado de prensa.

Puede seguir el encuentro con la prensa del comisario de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, el director ejecutivo en funciones de Europol, Jürgen Ebner, y el jefe de la Policía chipriota, Themistos Arnaoutis, en EBS.

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