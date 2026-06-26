La Comisión propone prorrogar un año más la protección temporal de las personas que huyen de Ucrania

La Comisión Europea ha propuesto hoy prorrogar un año más la protección temporal para las personas que huyen de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, teniendo en cuenta la capacidad general de Ucrania para defenderse. Con esta medida, la Comisión reafirma su compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.

Rusia ha continuado su guerra de agresión no provocada, que comenzó en febrero de 2022, haciendo que la situación en Ucrania siga siendo volátil. Por lo tanto, el objetivo de la presente propuesta de la Comisión es doble: en primer lugar, garantizar la continuidad de la seguridad jurídica, la estabilidad y la previsibilidad mediante la prórroga de la protección temporal por un año adicional hasta el 4 de marzo de 2028, ya que la necesidad de protección de las personas que huyen de Ucrania sigue siendo clara.

En segundo lugar, conciliar las necesidades de protección con la capacidad general de Ucrania para defenderse de la guerra de agresión ilegal de Rusia. A tal fin, por regla general no se concederá protección temporal a las personas recién llegadas que no estén autorizadas por las autoridades ucranianas a abandonar Ucrania debido a sus obligaciones militares.

Al mismo tiempo, es importante que los Estados miembros intensifiquen los preparativos para una transición coordinada al término de la protección temporal, en consonancia con la Recomendación del Consejo de 2025. Esto debe incluir tanto la posibilidad de pasar a un estatuto de residencia legal a más largo plazo como las oportunidades de retorno y reintegración sostenibles en Ucrania cuando la situación lo permita. Este proceso ya se ha iniciado en muchos Estados miembros y debe seguir siendo una prioridad.

Puede consultar más información en el comunicado de prensa.

Puede seguir el encuentro con la prensa del comisario Brunner en EBS.

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