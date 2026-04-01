La Comisión toma medidas preparatorias para la ayuda financiera a Ucrania y el impulso a la producción de drones

La Comisión Europea ha dado los primeros pasos para la ejecución del préstamo de apoyo a Ucrania de 90 000 millones de euros, destinado a garantizar el apoyo presupuestario necesario y acelerar la adquisición urgente de equipos de defensa para Ucrania en 2026 y 2027.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Cumpliremos con el préstamo de 90 000 millones de euros a Ucrania. Hoy hemos empezado con los preparativos necesarios para movilizar el presupuesto de este año y adquirir material de defensa, prestando especial atención a la industria de drones de última generación de Ucrania. Enviamos así un mensaje claro: la Comisión está preparada para seguir adelante. Cuatro años después de la masacre de Bucha, seguimos apoyando plena y firmemente al valiente pueblo ucraniano y su lucha por la libertad».

El paquete adoptado hoy incluye una propuesta para que el Consejo apruebe el importe global del apoyo de la UE a Ucrania en 2026. Establece una provisión de 45 000 millones euros a Ucrania antes del 31 de diciembre de 2026. Tras la adopción por parte del Consejo de la ayuda financiera disponible, la Comisión procederá lo antes posible al primer desembolso a Ucrania.

La Comisión también ha adoptado hoy una Decisión que permite a Ucrania acogerse a excepciones para la adquisición de drones. Esto contribuirá a los preparativos para las primeras adquisiciones urgentes en materia de defensa en el marco del instrumento, y en los próximos meses se publicarán listas adicionales de productos de defensa, entre los que se incluyen misiles y municiones.

Puede consultar más información en el comunicado de prensa.