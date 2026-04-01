Inicio / Europa / La Comisión toma medidas preparatorias para la ayuda financiera a Ucrania y el impulso a la producción de drones

La Comisión toma medidas preparatorias para la ayuda financiera a Ucrania y el impulso a la producción de drones

Por
No hay comentarios
abril 1, 2026 8:54 pm

La Comisión Europea ha dado los primeros pasos para la ejecución del préstamo de apoyo a Ucrania de 90 000 millones de euros, destinado a garantizar el apoyo presupuestario necesario y acelerar la adquisición urgente de equipos de defensa para Ucrania en 2026 y 2027.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha declarado: «Cumpliremos con el préstamo de 90 000 millones de euros a Ucrania. Hoy hemos empezado con los preparativos necesarios para movilizar el presupuesto de este año y adquirir material de defensa, prestando especial atención a la industria de drones de última generación de Ucrania. Enviamos así un mensaje claro: la Comisión está preparada para seguir adelante. Cuatro años después de la masacre de Bucha, seguimos apoyando plena y firmemente al valiente pueblo ucraniano y su lucha por la libertad».

El paquete adoptado hoy incluye una propuesta para que el Consejo apruebe el importe global del apoyo de la UE a Ucrania en 2026. Establece una provisión de 45 000 millones euros a Ucrania antes del 31 de diciembre de 2026. Tras la adopción por parte del Consejo de la ayuda financiera disponible, la Comisión procederá lo antes posible al primer desembolso a Ucrania.

La Comisión también ha adoptado hoy una Decisión que permite a Ucrania acogerse a excepciones para la adquisición de drones. Esto contribuirá a los preparativos para las primeras adquisiciones urgentes en materia de defensa en el marco del instrumento, y en los próximos meses se publicarán listas adicionales de productos de defensa, entre los que se incluyen misiles y municiones.

Puede consultar más información en el comunicado de prensa.

GabinetedePrensa

Related Posts

La Comisión Europea toma medidas para garantizar la transposición ...
marzo 28, 2026
La guerra de Irán desbarata la economía, echa a Von der Leyen al ...
marzo 12, 2026
La Comisión decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia d ...
marzo 12, 2026

Deje un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *