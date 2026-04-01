Comienzan los trabajos para la mejora de eficiencia energética del Palacio de Congresos y del Pabellón de Deportes de El Toyo   

Cuentan con una inversión cercana al medio millón euros y ya se ha firmado el acta de replanteo para una actuación que va a sustituir más de un millar de luminarias

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental y Energética, Antonio Urdiales, ha visitado el comienzo de los trabajos, tras la firma del acta de replanteo, que permitirán impulsar la sostenibilidad y la eficiencia energética tanto del Palacio de Exposiciones y Congresos ‘Cabo de Gata-Ciudad de Almería’ como del Pabellón Municipal de Deportes de El Toyo. Se trata de una actuación que cuenta con una inversión de 446.367,60 euros, IVA incluido, y que está incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino ‘Cabo de Gata, Paraíso del Turismo Activo’, financiada por la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–NextGenerationEU.

“Gracias a estos trabajos se va a renovar completamente la instalación eléctrica de estos dos lugares, que ya tienen más de veinte años y que hay que modernizarlos para que sean eficientemente energéticos”, ha avanzado el concejal, quien ha apuntado que se van a sustituir más de un millar de luminarias por iluminación LED de alta eficiencia y se van a instalar 126 módulos de placas fotovoltaicas en el techo del Palacio de Congresos, entre otras actuaciones entre las que también se incluye un sistema de control y monitorización de la iluminación “de tal manera que se pueda adaptar al uso de cada momento”.

En concreto, las obras incluidas en este proyecto contemplan tres grandes actuaciones. La primera refiere la instalación de una planta solar fotovoltaica. Esta quedará instalada en la cubierta del Palacio de Congresos, con una potencia nominal de 60 kW. El sistema contará con 126 módulos solares distribuidos en una superficie de 136 m² y una producción estimada de 108.859 kWh anuales.

Además, incorporará un sistema de acumulación compuesto por seis baterías, lo que permitirá almacenar la energía generada para su uso posterior y optimizar así el autoconsumo. “Este sistema de almacenamiento supone un elemento diferencial, ya que permitirá adaptar la generación solar a las necesidades reales del edificio”, ha destacado el concejal.

La segunda actuación prevé la renovación integral de la iluminación. En este capítulo se sustituirán todas las luminarias, tanto interiores como exteriores, un total de 1.093, por tecnología LED de alta eficiencia. Con esta medida se reducirá la potencia instalada en aproximadamente un 70% en el interior y un 54% en el exterior. Además de disminuir el consumo energético, la actuación mejorará los niveles de iluminación y reducirá la contaminación lumínica del entorno.

La tercera actuación incluida en este proyecto incluye la implantación de un sistema de telegestión inteligente. Este nuevo sistema permitirá gestionar la iluminación en función de la ocupación de los espacios, la entrada de luz natural o el tipo de evento. El sistema facilitará el encendido, apagado y regulación remota, así como la monitorización en tiempo real del consumo energético y la configuración de escenas específicas para diferentes usos.

“Con el conjunto de estas intervenciones, se prevé que el edificio mejore su calificación energética en consumo de energía primaria no renovable, pasando de la actual letra C a la máxima posible, la A”, ha explicado Antonio Urdiales, quien ha concluido asegurando que “esta inversión, cercana al medio millón de euros, permitirá situar al Pabellón de Deportes y al Palacio de Congresos como edificios climáticamente sostenibles, dando un salto cualitativo ya no solo en la certificación energética, sino también en bajar los consumos y las facturas de la luz”.