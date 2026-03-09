La comunidad universitaria manifiesta su compromiso ‘con los derechos, la justicia y la acción’ para todas las mujeres y niñas

Decenas de personas de todos los sectores de la UAL se concentran sobre el escudo de la institución para arropar la lectura del Manifiesto del 8M a cargo de representantes del estudiantado, el PDI y el PTGAS

La Universidad de Almería ha unido dos fechas clave en la concienciación social por la igualdad. Así, del 11F, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, se ha llegado al 8M, Día Internacional de la Mujer, sin cesar en la actividad. Y es que durante todo este mes se ha ido ofreciendo una sucesión de acciones que vienen a redundar en un mensaje claro: “La UAL celebra el 8M durante todo el año”. Así lo ha explicado Inmaculada López, directora de la Unidad de Igualdad, quien ha precisado además, respecto al manifiesto con motivo de esta celebración leído por ella misma y por una representación de mujeres y de hombres del estudiantado, del PDI y del PTGAS, que es “propio de esta institución”. Como base ha tenido en cuenta el de la Conferencia de Rectoras y Rectores de las Universidades Españolas, así como también el de la Red de Unidades de Igualdad de Género para la Excelencia Universitaria.

Esta lectura del Manifiesto del 8M ha tenido lugar sobre el escudo de la institución situado en el pasillo central del campus, estando presidida por Maribel Ramírez, vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Compromiso Social de la Universidad de Almería. Ha contado con la participación de gran parte del equipo de gobierno y ha recibido un importante respaldo de la comunidad universitaria. Una decena de personas le han puesto voz, dejando clara la firmeza con la que la UAL hace efectivo su compromiso con la igualdad real, así como con la defensa de los derechos humanos de las mujeres y niñas en todo el mundo. El lema propuesto este año por Naciones Unidas ha sido el de ‘Derechos. Justicia. Acción. Para TODAS las mujeres y niñas’.

Uno por uno respecto a esos tres pilares, ‘hablar de derechos es afirmar que las mujeres y niñas deben poder ejercer plenamente su derecho a la educación, a la participación, a la autonomía económica, a la salud, a la seguridad y a una vida libre de violencia. Es reconocer que sin el ejercicio efectivo de estos derechos no existe ciudadanía plena ni democracia sólida’. Trasladado al ámbito universitario, ‘defender los derechos de las mujeres significa garantizar su plena participación en la vida académica, científica y profesional, sin barreras, brechas ni discriminaciones. Supone promover entornos seguros, libres de acoso y de violencia, y hacer de la igualdad de oportunidades un principio real y efectivo, más allá de una mera declaración formal’.

En relación a la justicia, ‘es reconocer que las desigualdades persisten y que no afectan a todas las mujeres por igual’, en referencia a que ‘las brechas salariales, la segregación profesional, la precariedad, la sobrecarga de cuidados y la violencia de género son manifestaciones de desigualdad estructural’. Yendo más allá, a pesar de los avances y de las mujeres que han abierto camino en los ámbitos académico y científico, ‘persisten brechas y obstáculos que limitan su progreso en la carrera investigadora en igualdad de condiciones y dificultan su acceso a espacios de decisión y liderazgo’. Se ha dicho de manera rotunda: ‘La universidad no puede ser plenamente justa mientras parte de su talento permanezca invisibilizado e infrarrepresentado’.

Por último, ‘hablar de acción implica avanzar más allá de los compromisos formales. La acción requiere valentía, responsabilidad, coherencia y compromiso sostenido. Supone pasar de las palabras a los hechos, consolidando y evaluando políticas de igualdad, acompañando el desarrollo de vocaciones científicas femeninas y eliminando los sesgos estructurales que continúan condicionando la evaluación, la financiación y el reconocimiento del mérito femenino. Supone también reforzar la cooperación entre universidades y con las administraciones públicas, el tejido productivo y la sociedad civil para construir un ecosistema educativo y científico más inclusivo y equitativo’.

Frente a todo ello actúa la Universidad de Almería, e Inmaculada López ha recordado por ejemplo cómo se han enlazado a base de actividades el 11F y el 8M. Textualmente ha definido como “una de nuestras propuestas estrella” el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: “Más de un centenar de científicas de la UAL visitan los centros educativos de la provincia, teniendo una gran acogida, y lo hacen de manera generosa y con mucho entusiasmo”. Su finalidad es la de “despertar las vocaciones científicas entre las niñas y las adolescentes”. Con esas visitas se ha llegado directamente y sin pausa a la programación con motivo del 8M, en el contexto de ‘Almería Unida por la Igualdad’. Por quinto año consecutivo, este proyecto interinstitucional llevado a cabo junto al Ayuntamiento de Almería, la Diputación, la Junta de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno en la provincia ha llamado a la concienciación.

López ha enumerado la conferencia de Clara Serra sobre ética y sexualidad, realizada con anterioridad, o la mesa coloquio sobre la feminización de la enseñanza que ha tenido lugar después del manifiesto. La semana anterior también se tuvo “una colaboración con el Centro de Documentación Europea”, y especial importancia tiene la formación “en un programa que hemos centrado en la necesidad que percibimos desde la comunidad universitaria, como es la corresponsabilidad y la conciliación”. De esta manera, “el 12 de marzo tendremos un espacio de debate entre toda la comunidad universitaria que se llama Círculos de Corresponsabilidad’ y también un curso de formación abierto los días 17, 19 y 24 de marzo sobre corresponsabilidad y bienestar”. También se entregarán esta semana los VI Premios igUALdad a los mejores TFG y TFM y el V Premio a la Mejor Tesis Doctoral en Estudios por la Igualdad y la Lucha contra la Violencia de Género.