Obras en A-1204, AL-3105 y A-7

La Jefatura Provincial de Tráfico informa que está previsto realizar obras o trabajos de mantenimiento en las siguientes vías:

A-1204 (T.M. Arboleas) entre los PPKK 7+700 y 8+200, en ambos sentidos de la circulación, se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo.

Las actuaciones se llevarán a cabo, salvo causas de fuerza mayor, los días 10, 11, 12 y 13 de marzo en horario de 08:00h. a 20:00h.

AL-3105 (T.M. Turrillas y Lucainena de las Torres) entre los PPKK 0+000 y 3+000, en ambos sentidos de la circulación, se realizará el cierre de todos los carriles con desvío alternativo.

Las actuaciones se llevarán a cabo, salvo causas de fuerza mayor, desde las 08:00h. del 10 de marzo hasta las 20:00h. del 31 de marzo.

A-7 (T.M. Viator) en el PK 777+142, en sentido decreciente se realizará el corte intermitente de todos los carriles.

Las actuaciones se llevarán a cabo, salvo causas de fuerza mayor, el día 10 de marzo desde las 08:30h. hasta las 14:00h.

Para una información actualizada puede consultar en el mapa de estado del tráfico e incidencias de la DGT: https://etraffic.dgt.es/etrafficWEB/