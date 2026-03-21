La Consejería de Agricultura facilita la participación de 166 firmas andaluzas que asisten al evento en el stand de ‘Gusto del Sur’

Los productos agroalimentarios con calidad diferenciada de Andalucía estarán presentes una vez más en el Salón Internacional de Alimentación, Bebidas y Food Service ‘Alimentaria’. Desde el lunes 23 al jueves 26 de marzo, Barcelona acoge la XXV edición de esta feria profesional dedicada a la industria alimentaria con 100.000 m² de espacio expositivo repartidos en siete pabellones.

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha gestionado la participación de un total de 166 entidades que asisten a la muestra bajo el paraguas de la marca ‘Gusto del Sur’ de la Junta de Andalucía. Esta cantidad supone un crecimiento del 8,5% respecto a la última edición de la feria, ya que las firmas coexpositoras del Gobierno andaluz en la edición de 2024 ascendían a 153.

Este año, la Junta de Andalucía cuenta en ‘Alimentaria’ con un stand que supera los 1.900 m² y que posiciona a esta comunidad autónoma como el territorio con mayor espacio expositivo en el pabellón ‘Lands of Spain’. El objetivo que persigue el Gobierno andaluz con esta iniciativa es contribuir a la promoción de la calidad, el sabor y la sostenibilidad que caracterizan a los alimentos y bebidas de Andalucía. Facilitando la presencia de empresas andaluzas en este evento, la Junta busca reforzar la competitividad e internacionalización de los sectores agrícola, ganadero y agroindustrial de la región.

Las empresas que acudirán a la muestra lo harán tanto de forma independiente como agrupadas en torno a Consejos Reguladores de denominaciones, diputaciones provinciales, la Asociación de Queseros Andaluces ‘Quesandaluz’ o el Clúster Agroalimentario de Andalucía ‘Landaluz’. Entre las empresas coexpositoras del stand se encuentran firmas de Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla; y en el caso de las menciones de calidad, los Consejos Reguladores contarán con un espacio propio en el stand de la Junta. En esta zona estarán representadas 26 empresas que elaboran productos amparados por las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) ‘Baena’, ‘Sierra Mágina’, ‘Sierra de Segura’, ‘Sierra de Cazorla’ y ‘Aloreña de Málaga’; así como las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) ‘Aceite de Jaén’, ‘Aceituna Manzanilla de Sevilla’ y ‘Aceituna Gordal de Sevilla’.

Internacionalización

En 2026, la feria ‘Alimentaria+Hostelco’ presenta una de las programaciones más amplias y estratégicas dirigidas al canal Horeca (Hostelería, Restauración y Catering) y apuesta por dar un salto en internacionalidad con empresas procedentes de 70 países. Polonia es el ‘País de Honor’ en esta edición en la que Europa, Latinoamérica y Norteamérica concentran la presencia empresarial.

Además, la organización de la muestra ha invitado a 1.500 grandes compradores e importadores de 100 países y a 1.200 nacionales. De esta forma, se prevé superar las 14.500 reuniones de negocio a lo largo de los cuatro días de duración del evento.